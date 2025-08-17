Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии завершилась акция протеста против назначения новых судей КС - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/moldavija-2035903631.html
В Молдавии завершилась акция протеста против назначения новых судей КС
В Молдавии завершилась акция протеста против назначения новых судей КС - РИА Новости, 17.08.2025
В Молдавии завершилась акция протеста против назначения новых судей КС
Протест патриотического избирательного блока Молдавии против назначения новых судей КС завершился без инцидентов, оппозиция пообещала новые митинги, передает... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T14:35:00+03:00
2025-08-17T14:35:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
игорь додон
сергей литвиненко
евгения гуцул
sputnik молдова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035883386_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0f63bca8d9bdd86ad02c67df318609c3.jpg
КИШИНЕВ, 17 авг - РИА Новости. Протест патриотического избирательного блока Молдавии против назначения новых судей КС завершился без инцидентов, оппозиция пообещала новые митинги, передает корреспондент РИА Новости. Депутаты парламента Молдавии в воскресенье собрались на специальную сессию, чтобы принять присягу нового состава Конституционного суда, церемония утверждения в должности Николая Рошки, Любы Шова, Домники Маноле, Сергея Литвиненко и Иона Маланчука заняла менее 15 минут и проходила на фоне протеста патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". "Сегодня мы провели протест перед парламентом, правящая партия понимает, что теряет власть. У ПДС последняя надежда на то, что они сегодня сделали - назначили свой конституционный суд. В июне 2019 года была такая же ситуация (тогда Демпартия ушла в отставку, ее сменила коалиция Партии социалистов и блока Acum, в который входила в том числе партия "Действие и солидарность"), КС тогда ушел в отставку в полном составе", - заявил один из лидеров политсилы, экс-президент Игорь Додон, подводя итоги митинга. По его словам, на встречах с жителями разных районов оппозиция убеждается, что жители страны готовы выходить на протесты. Поэтому подобные акции продолжатся. "Мы проехали по половине страны, люди готовы выходить на протесты. К нам на протесты приходят патриоты, Молдавия просыпается. Это (протест - ред.) только начало недовольства народа", - заявил Додон. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250817/moldaviya-2035902197.html
https://ria.ru/20250807/zachistka-2033847046.html
https://ria.ru/20250807/moldaviya-2033742402.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция протеста оппозиции перед зданием парламента Молдавии
Сторонники оппозиционных партий Молдавии вышли на протест перед зданием парламента, чтобы выступить против узурпации конституционного суда правящей партией "Действие и солидарность", передает корреспондент РИА Новости.
2025-08-17T14:35
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035883386_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9b7b8317ffa0bb536f7042e29fc997cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, игорь додон, сергей литвиненко, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Игорь Додон, Сергей Литвиненко, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
В Молдавии завершилась акция протеста против назначения новых судей КС

Протест патриотического избирательного блока Молдавии завершился без инцидентов

Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 17 авг - РИА Новости. Протест патриотического избирательного блока Молдавии против назначения новых судей КС завершился без инцидентов, оппозиция пообещала новые митинги, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты парламента Молдавии в воскресенье собрались на специальную сессию, чтобы принять присягу нового состава Конституционного суда, церемония утверждения в должности Николая Рошки, Любы Шова, Домники Маноле, Сергея Литвиненко и Иона Маланчука заняла менее 15 минут и проходила на фоне протеста патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
В Молдавии членов КС назначили по политическим критериям, считает депутат
Вчера, 14:23
"Сегодня мы провели протест перед парламентом, правящая партия понимает, что теряет власть. У ПДС последняя надежда на то, что они сегодня сделали - назначили свой конституционный суд. В июне 2019 года была такая же ситуация (тогда Демпартия ушла в отставку, ее сменила коалиция Партии социалистов и блока Acum, в который входила в том числе партия "Действие и солидарность"), КС тогда ушел в отставку в полном составе", - заявил один из лидеров политсилы, экс-президент Игорь Додон, подводя итоги митинга.
По его словам, на встречах с жителями разных районов оппозиция убеждается, что жители страны готовы выходить на протесты. Поэтому подобные акции продолжатся.
"Мы проехали по половине страны, люди готовы выходить на протесты. К нам на протесты приходят патриоты, Молдавия просыпается. Это (протест - ред.) только начало недовольства народа", - заявил Додон.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Брюссель завершает зачистку: европейская мечта превратилась в кошмар
7 августа, 08:00
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Могло быть хуже". Слабейшая страна Европы оскорбила Россию
7 августа, 08:00
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияИгорь ДодонСергей ЛитвиненкоЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала