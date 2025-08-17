В Молдавии завершилась акция протеста против назначения новых судей КС
Протест патриотического избирательного блока Молдавии завершился без инцидентов
КИШИНЕВ, 17 авг - РИА Новости. Протест патриотического избирательного блока Молдавии против назначения новых судей КС завершился без инцидентов, оппозиция пообещала новые митинги, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты парламента Молдавии в воскресенье собрались на специальную сессию, чтобы принять присягу нового состава Конституционного суда, церемония утверждения в должности Николая Рошки, Любы Шова, Домники Маноле, Сергея Литвиненко и Иона Маланчука заняла менее 15 минут и проходила на фоне протеста патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".
"Сегодня мы провели протест перед парламентом, правящая партия понимает, что теряет власть. У ПДС последняя надежда на то, что они сегодня сделали - назначили свой конституционный суд. В июне 2019 года была такая же ситуация (тогда Демпартия ушла в отставку, ее сменила коалиция Партии социалистов и блока Acum, в который входила в том числе партия "Действие и солидарность"), КС тогда ушел в отставку в полном составе", - заявил один из лидеров политсилы, экс-президент Игорь Додон, подводя итоги митинга.
По его словам, на встречах с жителями разных районов оппозиция убеждается, что жители страны готовы выходить на протесты. Поэтому подобные акции продолжатся.
"Мы проехали по половине страны, люди готовы выходить на протесты. К нам на протесты приходят патриоты, Молдавия просыпается. Это (протест - ред.) только начало недовольства народа", - заявил Додон.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
