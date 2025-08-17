Рейтинг@Mail.ru
Shaman и Мизулина оказались в базе украинского сайта "Миротворец" - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
07:32 17.08.2025 (обновлено: 07:51 17.08.2025)
https://ria.ru/20250817/mirotvorets-2035857765.html
Shaman и Мизулина оказались в базе украинского сайта "Миротворец"
Shaman и Мизулина оказались в базе украинского сайта "Миротворец" - РИА Новости, 17.08.2025
Shaman и Мизулина оказались в базе украинского сайта "Миротворец"
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, находятся в базе... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T07:32:00+03:00
2025-08-17T07:51:00+03:00
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
екатерина мизулина
shaman (ярослав дронов)
дунья миятович
лига безопасного интернета
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997181054_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_4d2bbb24730d9493f3af715f9bbfd361.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, находятся в базе скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец" с 2023 года, свидетельствуют данные ресурса. В качестве причин внесения в базу среди прочего указано "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины". В списках украинского националистического сайта "Миротворец" Дронов находится с 26 марта 2023 года, Мизулина - с 5 октября 2023 года. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20250814/shaman--2035189685.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997181054_412:0:3141:2047_1920x0_80_0_0_77eae2e19cc0ead0526b523eb0357b0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, екатерина мизулина, shaman (ярослав дронов) , дунья миятович, лига безопасного интернета, обсе, в мире
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Екатерина Мизулина, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Дунья Миятович, Лига безопасного интернета, ОБСЕ, Шоубиз, В мире
Shaman и Мизулина оказались в базе украинского сайта "Миротворец"

Shaman и Мизулина находятся в базе сайта "Миротворец" с 2023 года

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГлава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина и певец Shaman (Ярослав Дронов)
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец Shaman (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, находятся в базе скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец" с 2023 года, свидетельствуют данные ресурса.
В качестве причин внесения в базу среди прочего указано "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины". В списках украинского националистического сайта "Миротворец" Дронов находится с 26 марта 2023 года, Мизулина - с 5 октября 2023 года.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Shaman рассказал о выступлении в КНДР
14 августа, 10:45
 
ШоубизРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕкатерина МизулинаSHAMAN (Ярослав Дронов)Дунья МиятовичЛига безопасного интернетаОБСЕВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала