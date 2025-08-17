https://ria.ru/20250817/mirotvorets-2035857765.html

Shaman и Мизулина оказались в базе украинского сайта "Миротворец"

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, находятся в базе скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец" с 2023 года, свидетельствуют данные ресурса. В качестве причин внесения в базу среди прочего указано "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины". В списках украинского националистического сайта "Миротворец" Дронов находится с 26 марта 2023 года, Мизулина - с 5 октября 2023 года. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, екатерина мизулина, shaman (ярослав дронов) , дунья миятович, лига безопасного интернета, обсе, в мире