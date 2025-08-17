https://ria.ru/20250817/liksutov-2035816219.html

Ликсутов: Московский пищепром продемонстрировал рост в I полугодии

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Все основные сегменты столичного пищепрома показали уверенный рост в I полугодии 2925 года, в частности, выпуск хлебобулочных изделий увеличился на 7,1%, а колбасы - более чем на 20% к аналогичному периоду прошлого ода, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина в ТиНАО формируется кластер пищевой промышленности. На его территории разместятся предприятия по выпуску мясной и молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также готовых блюд. Благодаря поддержке города объемы производства продовольственных товаров в Москве продолжают стабильно расти, это позволяет обеспечивать население качественными продуктами питания. Так, за период с января по июнь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года производство круп выросло в 4,9 раза, хлеба и хлебобулочных изделий — на 7,1%, мяса и субпродуктов — почти на 15%, а свежей и охлажденной пресноводной рыбы — в 2,2 раза", – привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.По его словам, рост производства создает прочную основу для укрепления продовольственной независимости Москвы.Так, группа "Черкизово" в 2025 году планирует увеличить объемы выпуска колбасных изделий в нарезке на 23%. В целом за 2024 год компания произвела около 1,1 миллиона тонн мяса бройлеров, 336 тысяч тонн свинины и 80 тысяч тонн индейки. В свою очередь, хлебокомбинат "Пеко" за первые 6 месяцев года увеличил выпуск продукции на 10% по сравнению с прошлым годом – за год было произведено более 20 тысяч тонн хлебобулочных изделий. АО "Карат", входящее в тройку крупнейших производителей плавленого и творожного сыра, выпускает ежегодно около 30 тысяч тонн продукции. Его выручка составила 9,7 миллиарда рублей, чистая прибыль – 431 миллион рублей.Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, в столице функционирует более 320 предприятий пищевой промышленности."Благодаря активной поддержке города они модернизируют производственные мощности и повышают качество продукции, укрепляя свои позиции на рынке. В результате, за первые шесть месяцев 2025 года объем поставок продуктов питания в Москве вырос на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 333,6 миллиарда рублей. Предприятия поставили хлебобулочных и мучных кондитерских изделий на сумму около 63 миллиардов рублей, молочной продукции на – 39 миллиардов рублей, консервированных фруктов и овощей на – 14,3 миллиарда рублей, что свидетельствует о стабильном росте отрасли и ее важной роли в экономике города", – резюмировал Гарбузов.

