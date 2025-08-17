Рейтинг@Mail.ru
Чем актриса Татьяна Лебедева пожертвовала ради любви
10:11 17.08.2025
Чем актриса Татьяна Лебедева пожертвовала ради любви
Чем актриса Татьяна Лебедева пожертвовала ради любви - РИА Новости, 17.08.2025
Чем актриса Татьяна Лебедева пожертвовала ради любви
Она могла стать примой любого театра, но выбрала любовь — ту, что заставила её забыть о сцене на десять лет. Татьяна Лебедева — актриса, чья судьба переплелась... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T10:11:00+03:00
2025-08-17T10:11:00+03:00
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Она могла стать примой любого театра, но выбрала любовь — ту, что заставила её забыть о сцене на десять лет. Татьяна Лебедева — актриса, чья судьба переплелась с легендами советского искусства: дочь народного артиста Евгения Лебедева, муза Петра Фоменко, женщина, ради которой ломали копья кавалеры орденов. Её жизнь — это история жертв, которые не всегда приносили счастье, и выборов, которые не всегда понимали даже близкие."Ты — Лебедева. Ты обязана быть лучшей"С самого рождения на Елену давил груз фамилии. Её отец, Рэм Лебедев, был звездой Александринского театра, мать, Людмила Красикова — актрисой, пережившей трагедию за трагедией: смерть первого мужа, болезнь, нищету. Но именно Рэм, вопреки всему, взял её в жены, когда та уже не могла ходить. "Он носил её на руках — буквально", — вспоминала Елена.Девочка росла среди великих: в доме бывали Вицин, Смоктуновский, друзья отца из БДТ. Казалось, судьба приготовила ей билет в элиту советского театра. Но чем старше она становилась, тем сильнее чувствовала: она — лишь тень своего отца.Фоменко: любовь или проклятие?В 1979 году на вступительных экзаменах в ЛГИТМиК она увидела его — невысокого, дерзкого паренька, который читал басню так, что у комиссии перехватило дыхание. Николай Фоменко. Он был полной противоположностью её мира: хулиган, выскочка, человек без связей. Но в этом и была его сила.Их роман развивался стремительно. Он называл её "лошадью", она смеялась. Он пел под гитару, она влюблялась. Мать Елены, Людмила Красикова, сразу поняла:этот брак будет ошибкой."Корежистый", — бросала она, глядя на зятя. Но Елена уже не могла остановиться.В 1980 году они поженились. На свадьбе собрался весь цвет ленинградской интеллигенции, но главным подарком стал "Запорожец", на котором молодые уехали в Краснодарский край. Они спали в палатке, купались в море, и Елена верила: это навсегда.Рождение дочери и начало концаЧерез год на свет появилась Катя. Беременность была тяжелой, роды — ещё хуже. Инфекция, больница, месяцы восстановления. А Николай? Он уже тогда пропадал на репетициях новой группы — "Секрет".Елена пыталась быть идеальной женой, но чем успешнее становился Фоменко, тем больше отдалялся от семьи. Он был одержим музыкой, она — одиночеством. Отец, Рэм Лебедев, видя страдания дочери, настоял на разводе."Он просто взял меня за руку и увел" — вспоминала Елена.ПадениеПосле развода её жизнь покатилась под откос.Карьера. Из Александринки её выжили — конфликт с руководством, сплетни, отсутствие поддержки.Алкоголь. Она начала пить. Сначала — за компанию, потом — чтобы забыться.Второй брак. Геолог Александр казался спасением, но быстро ушел, не выдержав её запоев.В какой-то момент она оказалась на дне: без работы, без семьи, без надежды. Даже дочь, Катя, предпочитала проводить время у родителей Фоменко."Я больше не боюсь одиночества"Спасение пришло оттуда, откуда она не ждала — от матери. Людмила Красикова, сама прошедшая через ад, нашла врача, который помог Елене завязать.Но цена оказалась высокой. К моменту, когда она пришла в себя, уже не было ни отца, ни брата, ни матери. Только она, её дочь и воспоминания.Сегодня Елена Лебедева преподает сценическую речь, растит внучек и говорит: "У меня есть я — и этого достаточно".А Николай Фоменко? Он женился ещё три раза, стал медийной персоной, но в интервью избегает вопросов о первой жене.Что осталось за кадромДочь Катя выросла, выучилась в МГИМО, вышла замуж, родила двух девочек.Фоменко находится в четвертом браке, живёт в Москве, снимается в кино. Елена больше не пьёт, но и не играет.Её история — не про любовь. Она — про жертву, которую требуют от женщин в тени великих мужчин. Про фамилии, которые могут как вознести, так и раздавить. И про одиночество, которое иногда становится единственным выходом."Я могла бы стать кем-то... Но выбрала его", — говорит она теперь.И в этих словах — вся её жизнь.
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Она могла стать примой любого театра, но выбрала любовь — ту, что заставила её забыть о сцене на десять лет. Татьяна Лебедева — актриса, чья судьба переплелась с легендами советского искусства: дочь народного артиста Евгения Лебедева, муза Петра Фоменко, женщина, ради которой ломали копья кавалеры орденов. Её жизнь — это история жертв, которые не всегда приносили счастье, и выборов, которые не всегда понимали даже близкие.

"Ты — Лебедева. Ты обязана быть лучшей"

С самого рождения на Елену давил груз фамилии. Её отец, Рэм Лебедев, был звездой Александринского театра, мать, Людмила Красикова — актрисой, пережившей трагедию за трагедией: смерть первого мужа, болезнь, нищету. Но именно Рэм, вопреки всему, взял её в жены, когда та уже не могла ходить. "Он носил её на руках — буквально", — вспоминала Елена.
Девочка росла среди великих: в доме бывали Вицин, Смоктуновский, друзья отца из БДТ. Казалось, судьба приготовила ей билет в элиту советского театра. Но чем старше она становилась, тем сильнее чувствовала: она — лишь тень своего отца.
Фоменко: любовь или проклятие?

В 1979 году на вступительных экзаменах в ЛГИТМиК она увидела его — невысокого, дерзкого паренька, который читал басню так, что у комиссии перехватило дыхание. Николай Фоменко. Он был полной противоположностью её мира: хулиган, выскочка, человек без связей. Но в этом и была его сила.
Их роман развивался стремительно. Он называл её "лошадью", она смеялась. Он пел под гитару, она влюблялась. Мать Елены, Людмила Красикова, сразу поняла:этот брак будет ошибкой.
"Корежистый", — бросала она, глядя на зятя. Но Елена уже не могла остановиться.
В 1980 году они поженились. На свадьбе собрался весь цвет ленинградской интеллигенции, но главным подарком стал "Запорожец", на котором молодые уехали в Краснодарский край. Они спали в палатке, купались в море, и Елена верила: это навсегда.
Рождение дочери и начало конца

Через год на свет появилась Катя. Беременность была тяжелой, роды — ещё хуже. Инфекция, больница, месяцы восстановления. А Николай? Он уже тогда пропадал на репетициях новой группы — "Секрет".
Елена пыталась быть идеальной женой, но чем успешнее становился Фоменко, тем больше отдалялся от семьи. Он был одержим музыкой, она — одиночеством. Отец, Рэм Лебедев, видя страдания дочери, настоял на разводе.
"Он просто взял меня за руку и увел" — вспоминала Елена.
Падение

После развода её жизнь покатилась под откос.
Карьера. Из Александринки её выжили — конфликт с руководством, сплетни, отсутствие поддержки.
Алкоголь. Она начала пить. Сначала — за компанию, потом — чтобы забыться.
Второй брак. Геолог Александр казался спасением, но быстро ушел, не выдержав её запоев.
В какой-то момент она оказалась на дне: без работы, без семьи, без надежды. Даже дочь, Катя, предпочитала проводить время у родителей Фоменко.
"Я больше не боюсь одиночества"

Спасение пришло оттуда, откуда она не ждала — от матери. Людмила Красикова, сама прошедшая через ад, нашла врача, который помог Елене завязать.
Но цена оказалась высокой. К моменту, когда она пришла в себя, уже не было ни отца, ни брата, ни матери. Только она, её дочь и воспоминания.
Сегодня Елена Лебедева преподает сценическую речь, растит внучек и говорит: "У меня есть я — и этого достаточно".
А Николай Фоменко? Он женился ещё три раза, стал медийной персоной, но в интервью избегает вопросов о первой жене.
Что осталось за кадром

Дочь Катя выросла, выучилась в МГИМО, вышла замуж, родила двух девочек.
Фоменко находится в четвертом браке, живёт в Москве, снимается в кино. Елена больше не пьёт, но и не играет.
Её история — не про любовь. Она — про жертву, которую требуют от женщин в тени великих мужчин. Про фамилии, которые могут как вознести, так и раздавить. И про одиночество, которое иногда становится единственным выходом.
"Я могла бы стать кем-то... Но выбрала его", — говорит она теперь.
И в этих словах — вся её жизнь.
