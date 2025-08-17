Чем актриса Татьяна Лебедева пожертвовала ради любви
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктриса Татьяна Лебедева в роли матери и вдовы Домны Пантелевны в сцене из спектакля режиссёра-постановщика Владимира Драгунова "Таланты и поклонники" в Малом театре
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Она могла стать примой любого театра, но выбрала любовь — ту, что заставила её забыть о сцене на десять лет. Татьяна Лебедева — актриса, чья судьба переплелась с легендами советского искусства: дочь народного артиста Евгения Лебедева, муза Петра Фоменко, женщина, ради которой ломали копья кавалеры орденов. Её жизнь — это история жертв, которые не всегда приносили счастье, и выборов, которые не всегда понимали даже близкие.
"Ты — Лебедева. Ты обязана быть лучшей"
С самого рождения на Елену давил груз фамилии. Её отец, Рэм Лебедев, был звездой Александринского театра, мать, Людмила Красикова — актрисой, пережившей трагедию за трагедией: смерть первого мужа, болезнь, нищету. Но именно Рэм, вопреки всему, взял её в жены, когда та уже не могла ходить. "Он носил её на руках — буквально", — вспоминала Елена.
Девочка росла среди великих: в доме бывали Вицин, Смоктуновский, друзья отца из БДТ. Казалось, судьба приготовила ей билет в элиту советского театра. Но чем старше она становилась, тем сильнее чувствовала: она — лишь тень своего отца.
© РИА Новости / Самохин | Перейти в медиабанкАлександр Галибин, Самвел Гаспаровв и Татьяна Лебедева после премьеры советско-вьетнамского фильма "Координаты смерти"
Фоменко: любовь или проклятие?
В 1979 году на вступительных экзаменах в ЛГИТМиК она увидела его — невысокого, дерзкого паренька, который читал басню так, что у комиссии перехватило дыхание. Николай Фоменко. Он был полной противоположностью её мира: хулиган, выскочка, человек без связей. Но в этом и была его сила.
Их роман развивался стремительно. Он называл её "лошадью", она смеялась. Он пел под гитару, она влюблялась. Мать Елены, Людмила Красикова, сразу поняла:этот брак будет ошибкой.
"Корежистый", — бросала она, глядя на зятя. Но Елена уже не могла остановиться.
В 1980 году они поженились. На свадьбе собрался весь цвет ленинградской интеллигенции, но главным подарком стал "Запорожец", на котором молодые уехали в Краснодарский край. Они спали в палатке, купались в море, и Елена верила: это навсегда.
Предприниматель и шоумен Николай Фоменко
Рождение дочери и начало конца
Через год на свет появилась Катя. Беременность была тяжелой, роды — ещё хуже. Инфекция, больница, месяцы восстановления. А Николай? Он уже тогда пропадал на репетициях новой группы — "Секрет".
Елена пыталась быть идеальной женой, но чем успешнее становился Фоменко, тем больше отдалялся от семьи. Он был одержим музыкой, она — одиночеством. Отец, Рэм Лебедев, видя страдания дочери, настоял на разводе.
"Он просто взял меня за руку и увел" — вспоминала Елена.
Советский, ленинградский бит-квартет "Секрет"
Падение
После развода её жизнь покатилась под откос.
Карьера. Из Александринки её выжили — конфликт с руководством, сплетни, отсутствие поддержки.
Алкоголь. Она начала пить. Сначала — за компанию, потом — чтобы забыться.
Второй брак. Геолог Александр казался спасением, но быстро ушел, не выдержав её запоев.
В какой-то момент она оказалась на дне: без работы, без семьи, без надежды. Даже дочь, Катя, предпочитала проводить время у родителей Фоменко.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктриса Татьяна Лебедева в роли Веры Иконниковой в сцене из спектакля "Последний идол" в постановке режиссера Владимира Драгунова по пьесе писателя Александра Звягинцева в Малом театре
"Я больше не боюсь одиночества"
Спасение пришло оттуда, откуда она не ждала — от матери. Людмила Красикова, сама прошедшая через ад, нашла врача, который помог Елене завязать.
Но цена оказалась высокой. К моменту, когда она пришла в себя, уже не было ни отца, ни брата, ни матери. Только она, её дочь и воспоминания.
Сегодня Елена Лебедева преподает сценическую речь, растит внучек и говорит: "У меня есть я — и этого достаточно".
А Николай Фоменко? Он женился ещё три раза, стал медийной персоной, но в интервью избегает вопросов о первой жене.
Актер и телеведущий Николай Фоменко
Что осталось за кадром
Дочь Катя выросла, выучилась в МГИМО, вышла замуж, родила двух девочек.
Фоменко находится в четвертом браке, живёт в Москве, снимается в кино. Елена больше не пьёт, но и не играет.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктеры Татьяна Лебедева (Аграфена Платоновна) и Дмитрий Кознов (Тит Титыч Брусков) в сцене из спектакля "В чужом пиру похмелье" режиссера Ланьбо Цзяо в Государственном Академическом Малом театре в Москве
Её история — не про любовь. Она — про жертву, которую требуют от женщин в тени великих мужчин. Про фамилии, которые могут как вознести, так и раздавить. И про одиночество, которое иногда становится единственным выходом.
"Я могла бы стать кем-то... Но выбрала его", — говорит она теперь.
И в этих словах — вся её жизнь.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПрогон Татьяна Лебедева в роли матери и вдовы Домны Пантелевны в сцене из спектакля режиссёра-постановщика Владимира Драгунова "Таланты и поклонники" в Малом театре
