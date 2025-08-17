Рейтинг@Mail.ru
17.08.2025
21:52 17.08.2025
Более тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Очередь автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста на полуостров на 21.00 мск в воскресенье превышает 1 тысячу машин, на выезд из Крыма очередей нет, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1015 транспортных средств. Время ожидания более трёх часов", - говорится в сообщении. Уточняется, что со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
крымский мост, республика крым, тамань (станица)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Очередь автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста на полуостров на 21.00 мск в воскресенье превышает 1 тысячу машин, на выезд из Крыма очередей нет, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1015 транспортных средств. Время ожидания более трёх часов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
