В Крыму рядом с железной дорогой обезвредили несколько мин
00:50 17.08.2025 (обновлено: 05:47 17.08.2025)
В Крыму рядом с железной дорогой обезвредили несколько мин
происшествия
республика крым
ленинский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Специалисты МЧС обезвредили девять взрывоопасных предметов, найденных около железнодорожных путей на востоке Крымского полуострова, сообщили в Telegram-канале пресс-службы регионального управления МЧС.“В Ленинском районе, вблизи с. Петрово, пиротехники МЧС России уничтожили 9 взрывоопасных предметов (8 противотанковых мин и 1 саперный заряд)”, — сказано в сообщении.Операцию осложнило расположение опасных предметов — недалеко от железнодорожного полотна. Тем не менее пиротехники смогли устранить угрозу, не помешав работе железной дороги.Республиканское управление МЧС предупредило, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих и сообщить о находке в экстренные службы по телефонам “102”, “101” или “112”.
республика крым
ленинский район
россия
происшествия, республика крым, ленинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Сотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Специалисты МЧС обезвредили девять взрывоопасных предметов, найденных около железнодорожных путей на востоке Крымского полуострова, сообщили в Telegram-канале пресс-службы регионального управления МЧС.
“В Ленинском районе, вблизи с. Петрово, пиротехники МЧС России уничтожили 9 взрывоопасных предметов (8 противотанковых мин и 1 саперный заряд)”, — сказано в сообщении.
Операцию осложнило расположение опасных предметов — недалеко от железнодорожного полотна. Тем не менее пиротехники смогли устранить угрозу, не помешав работе железной дороги.
Республиканское управление МЧС предупредило, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих и сообщить о находке в экстренные службы по телефонам “102”, “101” или “112”.
Происшествия
Республика Крым
Ленинский район
Россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
