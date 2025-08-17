https://ria.ru/20250817/krym-2035842179.html

В Крыму рядом с железной дорогой обезвредили несколько мин

В Крыму рядом с железной дорогой обезвредили несколько мин - РИА Новости, 17.08.2025

В Крыму рядом с железной дорогой обезвредили несколько мин

Специалисты МЧС обезвредили девять взрывоопасных предметов, найденных около железнодорожных путей на востоке Крымского полуострова, сообщили в Telegram-канале...

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Специалисты МЧС обезвредили девять взрывоопасных предметов, найденных около железнодорожных путей на востоке Крымского полуострова, сообщили в Telegram-канале пресс-службы регионального управления МЧС.“В Ленинском районе, вблизи с. Петрово, пиротехники МЧС России уничтожили 9 взрывоопасных предметов (8 противотанковых мин и 1 саперный заряд)”, — сказано в сообщении.Операцию осложнило расположение опасных предметов — недалеко от железнодорожного полотна. Тем не менее пиротехники смогли устранить угрозу, не помешав работе железной дороги.Республиканское управление МЧС предупредило, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих и сообщить о находке в экстренные службы по телефонам “102”, “101” или “112”.

