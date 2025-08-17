https://ria.ru/20250817/koshki-2037674158.html
Еще 6 кошек нашли новый дом на выставках-пристройствах в Москве
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Еще шесть кошек нашли новый дом на выставках-пристройствах в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Еще шесть кошек из городских приютов стали домашними благодаря фестивалю "Моспитомец" и выставке-пристройству на фестивале городского хозяйства в "Лужниках". Домашними стали двухмесячный Бастер, четырехмесячный Марик и полугодовалая Мирабелла из приюта "Искра", СВАО", - говорится в сообщении. Отмечается, что посетители форума "Москва 2030" подарили дом кошкам Гаврюше и Каю из приюта "Зеленоград" и кошечке Черри из приюта "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест". "Всего в Москве 13 городских приютов, где живут более 15 тысяч животных. Все они достойны обрести семью. В приютах за животными ухаживают сотрудники, ветеринары и волонтеры", - уточняется в сообщении.
