Еще 6 кошек нашли новый дом на выставках-пристройствах в Москве - РИА Новости, 26.08.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:59 17.08.2025 (обновлено: 15:00 26.08.2025)
Еще 6 кошек нашли новый дом на выставках-пристройствах в Москве
Еще 6 кошек нашли новый дом на выставках-пристройствах в Москве
Еще шесть кошек нашли новый дом на выставках-пристройствах в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Еще шесть кошек нашли новый дом на выставках-пристройствах в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Еще шесть кошек из городских приютов стали домашними благодаря фестивалю "Моспитомец" и выставке-пристройству на фестивале городского хозяйства в "Лужниках". Домашними стали двухмесячный Бастер, четырехмесячный Марик и полугодовалая Мирабелла из приюта "Искра", СВАО", - говорится в сообщении. Отмечается, что посетители форума "Москва 2030" подарили дом кошкам Гаврюше и Каю из приюта "Зеленоград" и кошечке Черри из приюта "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест". "Всего в Москве 13 городских приютов, где живут более 15 тысяч животных. Все они достойны обрести семью. В приютах за животными ухаживают сотрудники, ветеринары и волонтеры", - уточняется в сообщении.
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Еще шесть кошек нашли новый дом на выставках-пристройствах в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Еще шесть кошек из городских приютов стали домашними благодаря фестивалю "Моспитомец" и выставке-пристройству на фестивале городского хозяйства в "Лужниках". Домашними стали двухмесячный Бастер, четырехмесячный Марик и полугодовалая Мирабелла из приюта "Искра", СВАО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что посетители форума "Москва 2030" подарили дом кошкам Гаврюше и Каю из приюта "Зеленоград" и кошечке Черри из приюта "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест".
"Всего в Москве 13 городских приютов, где живут более 15 тысяч животных. Все они достойны обрести семью. В приютах за животными ухаживают сотрудники, ветеринары и волонтеры", - уточняется в сообщении.
Москва
 
 
