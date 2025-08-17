https://ria.ru/20250817/kinofilmy-2035846196.html
В Госдуме рассказали о проверке и запрете фильмов
В Госдуме рассказали о проверке и запрете фильмов - РИА Новости, 17.08.2025
В Госдуме рассказали о проверке и запрете фильмов
Закон о защите традиционных ценностей в кино не подразумевает проверок и запретов на ранее вышедшие киноработы, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая...
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Закон о защите традиционных ценностей в кино не подразумевает проверок и запретов на ранее вышедшие киноработы, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава соответствующей думской фракции Сергей Миронов. Президент России Владимир Путин 31 июля подписал закон, обязывающий владельцев аудиовизуальных сервисов блокировать фильмы, дискредитирующие или пропагандирующие отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей. "Никакого пересмотра и запретов не будет, да это и не в интересах чиновников все по той же причине: тогда им придется объяснять, почему они потратили миллиарды народных денег на пошлятину и русофобскую требуху", - сказал агентству Миронов. Лидер партии отметил, что закон также дает Минкультуры право корректировать уже выданные прокатные удостоверения, но только для изменения возрастной категории. "Речь о том, что Минкульт может отказать в выдаче прокатного удостоверения новому фильму, который дискредитирует или пропагандирует отрицание наших традиционных ценностей. Правда, возникает вопрос: у нас же почти всю кинопродукцию снимают за счет налогоплательщиков, так может государству логичнее и проще не давать деньги на подобные произведения, чем потом их запрещать?" - заключил Миронов.
https://ria.ru/20250815/kurery-2035440164.html
