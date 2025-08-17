https://ria.ru/20250817/kinofilmy-2035846196.html

В Госдуме рассказали о проверке и запрете фильмов

В Госдуме рассказали о проверке и запрете фильмов - РИА Новости, 17.08.2025

В Госдуме рассказали о проверке и запрете фильмов

Закон о защите традиционных ценностей в кино не подразумевает проверок и запретов на ранее вышедшие киноработы, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T01:48:00+03:00

2025-08-17T01:48:00+03:00

2025-08-17T01:48:00+03:00

россия

сергей миронов

владимир путин

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

общество

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e43630b1e8bca4b11e355a28b279126d.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Закон о защите традиционных ценностей в кино не подразумевает проверок и запретов на ранее вышедшие киноработы, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава соответствующей думской фракции Сергей Миронов. Президент России Владимир Путин 31 июля подписал закон, обязывающий владельцев аудиовизуальных сервисов блокировать фильмы, дискредитирующие или пропагандирующие отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей. "Никакого пересмотра и запретов не будет, да это и не в интересах чиновников все по той же причине: тогда им придется объяснять, почему они потратили миллиарды народных денег на пошлятину и русофобскую требуху", - сказал агентству Миронов. Лидер партии отметил, что закон также дает Минкультуры право корректировать уже выданные прокатные удостоверения, но только для изменения возрастной категории. "Речь о том, что Минкульт может отказать в выдаче прокатного удостоверения новому фильму, который дискредитирует или пропагандирует отрицание наших традиционных ценностей. Правда, возникает вопрос: у нас же почти всю кинопродукцию снимают за счет налогоплательщиков, так может государству логичнее и проще не давать деньги на подобные произведения, чем потом их запрещать?" - заключил Миронов.

https://ria.ru/20250815/kurery-2035440164.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей миронов, владимир путин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество, госдума рф