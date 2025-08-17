Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал об уничтожении блиндажей ВСУ на Харьковском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 17.08.2025 (обновлено: 20:38 17.08.2025)
Кадыров рассказал об уничтожении блиндажей ВСУ на Харьковском направлении
Кадыров рассказал об уничтожении блиндажей ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 17.08.2025
Кадыров рассказал об уничтожении блиндажей ВСУ на Харьковском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о "блестящей боевой операции" на харьковском направлении, в результате которой ВСУ лишились нескольких блиндажей и... РИА Новости, 17.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
ГРОЗНЫЙ, 17 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о "блестящей боевой операции" на харьковском направлении, в результате которой ВСУ лишились нескольких блиндажей и миномётного расчёта. "Харьковское направление. Группа БПЛА стрелкового батальона имени Шейха Мансура МО РФ … провела совместно с артиллеристами блестящую боевую операцию, в ходе которой укронацисты лишились нескольких блиндажей и миномётного расчёта", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. Точные сбросы с беспилотников, рассказал глава региона, тараны FPV-дронов и разящие удары артиллеристов нанесли значительный урон ВСУ, превратив в негодность их блиндажи и миномётный расчёт, добавил он. "Как говорится, были бы цели, а снаряды всегда найдутся. Молодцы, воины", - отметил Кадыров.
россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров рассказал об уничтожении блиндажей ВСУ на Харьковском направлении

Кадыров: ВСУ лишились блиндажей и минометного расчета на харьковском направлении

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
ГРОЗНЫЙ, 17 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о "блестящей боевой операции" на харьковском направлении, в результате которой ВСУ лишились нескольких блиндажей и миномётного расчёта.
"Харьковское направление. Группа БПЛА стрелкового батальона имени Шейха Мансура МО РФ … провела совместно с артиллеристами блестящую боевую операцию, в ходе которой укронацисты лишились нескольких блиндажей и миномётного расчёта", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Точные сбросы с беспилотников, рассказал глава региона, тараны FPV-дронов и разящие удары артиллеристов нанесли значительный урон ВСУ, превратив в негодность их блиндажи и миномётный расчёт, добавил он.
"Как говорится, были бы цели, а снаряды всегда найдутся. Молодцы, воины", - отметил Кадыров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.08.2025
Вчера, 16:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
