https://ria.ru/20250817/jaroslavl-2035925923.html

Световые инсталляции с символами России установят на въезде в Ярославль

Световые инсталляции с символами России установят на въезде в Ярославль - РИА Новости, 17.08.2025

Световые инсталляции с символами России установят на въезде в Ярославль

Световые инсталляции с символами России и Ярославской области установят на въезде в Ярославль, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T16:41:00+03:00

2025-08-17T16:41:00+03:00

2025-08-17T16:41:00+03:00

ярославская область

михаил евраев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754269117_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_26792e11ed84a0a17a05353b51ab6dce.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Световые инсталляции с символами России и Ярославской области установят на въезде в Ярославль, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Пятьдесят два элемента с российским триколором, гербами России и Ярославской области смонтируют на опорах освещения вдоль дороги на въезде в Ярославль со стороны Москвы. Эти элементы подчеркнут статус нашего региона как сердца Золотого кольца и создадут достойное первое впечатление у туристов", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, сейчас на участке протяженностью 1,6 километра от перекрестка Московского проспекта и улицы Калинина до развязки на Кострому идет ремонт. "Весь комплекс работ будет завершен до конца августа, и обновленный въезд в Ярославль станет еще одной точкой притяжения и предметом гордости для жителей области", - подчеркнул Евраев. Как пояснил заместитель председателя правительства Ярославской области - министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, работы проводятся преимущественно в ночное и вечернее время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. Параллельно с этим ведется подготовка к установке световых инсталляций с государственной и региональной символикой, монтаж конструкций начнется на следующей неделе, добавил Душко.

https://ria.ru/20250414/videokamery-2011230036.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил евраев