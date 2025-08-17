Рейтинг@Mail.ru
Световые инсталляции с символами России установят на въезде в Ярославль
Ярославская область
Ярославская область
 
16:41 17.08.2025
Световые инсталляции с символами России установят на въезде в Ярославль
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Световые инсталляции с символами России и Ярославской области установят на въезде в Ярославль, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Пятьдесят два элемента с российским триколором, гербами России и Ярославской области смонтируют на опорах освещения вдоль дороги на въезде в Ярославль со стороны Москвы. Эти элементы подчеркнут статус нашего региона как сердца Золотого кольца и создадут достойное первое впечатление у туристов", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, сейчас на участке протяженностью 1,6 километра от перекрестка Московского проспекта и улицы Калинина до развязки на Кострому идет ремонт. "Весь комплекс работ будет завершен до конца августа, и обновленный въезд в Ярославль станет еще одной точкой притяжения и предметом гордости для жителей области", - подчеркнул Евраев. Как пояснил заместитель председателя правительства Ярославской области - министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, работы проводятся преимущественно в ночное и вечернее время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. Параллельно с этим ведется подготовка к установке световых инсталляций с государственной и региональной символикой, монтаж конструкций начнется на следующей неделе, добавил Душко.
2025
Михаил Евраев
Ярославская область, Михаил Евраев
Световые инсталляции с символами России установят на въезде в Ярославль

Евраев: на въезде в Ярославль установят инсталляции с символами России и области

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Световые инсталляции с символами России и Ярославской области установят на въезде в Ярославль, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Пятьдесят два элемента с российским триколором, гербами России и Ярославской области смонтируют на опорах освещения вдоль дороги на въезде в Ярославль со стороны Москвы. Эти элементы подчеркнут статус нашего региона как сердца Золотого кольца и создадут достойное первое впечатление у туристов", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, сейчас на участке протяженностью 1,6 километра от перекрестка Московского проспекта и улицы Калинина до развязки на Кострому идет ремонт.
"Весь комплекс работ будет завершен до конца августа, и обновленный въезд в Ярославль станет еще одной точкой притяжения и предметом гордости для жителей области", - подчеркнул Евраев.
Как пояснил заместитель председателя правительства Ярославской области - министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, работы проводятся преимущественно в ночное и вечернее время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. Параллельно с этим ведется подготовка к установке световых инсталляций с государственной и региональной символикой, монтаж конструкций начнется на следующей неделе, добавил Душко.
