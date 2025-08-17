https://ria.ru/20250817/jaroslavl-2035925923.html
Световые инсталляции с символами России установят на въезде в Ярославль
Световые инсталляции с символами России установят на въезде в Ярославль - РИА Новости, 17.08.2025
Световые инсталляции с символами России установят на въезде в Ярославль
Световые инсталляции с символами России и Ярославской области установят на въезде в Ярославль, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T16:41:00+03:00
2025-08-17T16:41:00+03:00
2025-08-17T16:41:00+03:00
ярославская область
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754269117_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_26792e11ed84a0a17a05353b51ab6dce.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Световые инсталляции с символами России и Ярославской области установят на въезде в Ярославль, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Пятьдесят два элемента с российским триколором, гербами России и Ярославской области смонтируют на опорах освещения вдоль дороги на въезде в Ярославль со стороны Москвы. Эти элементы подчеркнут статус нашего региона как сердца Золотого кольца и создадут достойное первое впечатление у туристов", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, сейчас на участке протяженностью 1,6 километра от перекрестка Московского проспекта и улицы Калинина до развязки на Кострому идет ремонт. "Весь комплекс работ будет завершен до конца августа, и обновленный въезд в Ярославль станет еще одной точкой притяжения и предметом гордости для жителей области", - подчеркнул Евраев. Как пояснил заместитель председателя правительства Ярославской области - министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, работы проводятся преимущественно в ночное и вечернее время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. Параллельно с этим ведется подготовка к установке световых инсталляций с государственной и региональной символикой, монтаж конструкций начнется на следующей неделе, добавил Душко.
https://ria.ru/20250414/videokamery-2011230036.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754269117_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fbdcfcab81b8a0dd0b4c148d0ade5aba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил евраев
Ярославская область, Михаил Евраев
Световые инсталляции с символами России установят на въезде в Ярославль
Евраев: на въезде в Ярославль установят инсталляции с символами России и области
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Световые инсталляции с символами России и Ярославской области установят на въезде в Ярославль, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Пятьдесят два элемента с российским триколором, гербами России и Ярославской области
смонтируют на опорах освещения вдоль дороги на въезде в Ярославль со стороны Москвы. Эти элементы подчеркнут статус нашего региона как сердца Золотого кольца и создадут достойное первое впечатление у туристов", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, сейчас на участке протяженностью 1,6 километра от перекрестка Московского проспекта и улицы Калинина до развязки на Кострому идет ремонт.
"Весь комплекс работ будет завершен до конца августа, и обновленный въезд в Ярославль станет еще одной точкой притяжения и предметом гордости для жителей области", - подчеркнул Евраев
.
Как пояснил заместитель председателя правительства Ярославской области - министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, работы проводятся преимущественно в ночное и вечернее время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. Параллельно с этим ведется подготовка к установке световых инсталляций с государственной и региональной символикой, монтаж конструкций начнется на следующей неделе, добавил Душко.