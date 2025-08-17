https://ria.ru/20250817/izrail-2035947335.html
Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион
Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион
БЕЙРУТ, 17 авг - РИА Новости. Силы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. "Ракетные войска в рамках военной операции атаковали аэропорт Лод в оккупированной Яффе (Бен-Гурион в Тель-Авиве - ред.) гиперзвуковой баллистической ракетой типа "Палестина-2", - сказал Сариа. По словам представителя ВС хуситов, операция достигла своей цели, аэропорт временно приостановил свою работу.
