Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион - РИА Новости, 17.08.2025
21:09 17.08.2025
Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион
Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион
Силы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, заявил... РИА Новости, 17.08.2025
в мире
тель-авив
ансар алла
БЕЙРУТ, 17 авг - РИА Новости. Силы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. "Ракетные войска в рамках военной операции атаковали аэропорт Лод в оккупированной Яффе (Бен-Гурион в Тель-Авиве - ред.) гиперзвуковой баллистической ракетой типа "Палестина-2", - сказал Сариа. По словам представителя ВС хуситов, операция достигла своей цели, аэропорт временно приостановил свою работу.
тель-авив
в мире, тель-авив, ансар алла
В мире, Тель-Авив, Ансар Алла
Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион

Хуситы гиперзвуковой баллистической ракетой нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион

БЕЙРУТ, 17 авг - РИА Новости. Силы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
"Ракетные войска в рамках военной операции атаковали аэропорт Лод в оккупированной Яффе (Бен-Гурион в Тель-Авиве - ред.) гиперзвуковой баллистической ракетой типа "Палестина-2", - сказал Сариа.
По словам представителя ВС хуситов, операция достигла своей цели, аэропорт временно приостановил свою работу.
