Израиль заявил о переходе к следующей фазе операции против ХАМАС в Газе - РИА Новости, 17.08.2025
15:46 17.08.2025
Израиль заявил о переходе к следующей фазе операции против ХАМАС в Газе
Израиль заявил о переходе к следующей фазе операции против ХАМАС в Газе
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) переходит к следующей фазе военной операции "Колесница Гидеона" в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС, операция "достигла своих целей", заявил глава генштаба израильской армии Эяль Замир. Армия обороны Израиля 18 мая приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Международные организации и ряд стран ЕС предупреждают о гуманитарной катастрофе и голоде в секторе из-за отказа израильских властей пропускать гуманитарную помощь в нужных объемах. "Скоро мы перейдем к следующей фазе операции "Колесница Гидеона" , в рамках которой мы продолжим наносить удары против ХАМАС в городе Газа до их окончательного поражения. Операция "Колесница Гидеона" достигла своих целей. ХАМАС больше не владеет теми же возможностями, что раньше", - говорится в заявлении Замира. Текст заявления опубликован в Telegram-канале армии. В публикации в Telegram-канале армии добавляется, что такое заявление было сделано во время посещения главой генштаба подразделений ЦАХАЛ в Газе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) переходит к следующей фазе военной операции "Колесница Гидеона" в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС, операция "достигла своих целей", заявил глава генштаба израильской армии Эяль Замир.
Армия обороны Израиля 18 мая приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Международные организации и ряд стран ЕС предупреждают о гуманитарной катастрофе и голоде в секторе из-за отказа израильских властей пропускать гуманитарную помощь в нужных объемах.
Израиль заявил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в Йемене
Вчера, 09:17
Вчера, 09:17
"Скоро мы перейдем к следующей фазе операции "Колесница Гидеона" , в рамках которой мы продолжим наносить удары против ХАМАС в городе Газа до их окончательного поражения. Операция "Колесница Гидеона" достигла своих целей. ХАМАС больше не владеет теми же возможностями, что раньше", - говорится в заявлении Замира. Текст заявления опубликован в Telegram-канале армии.
В публикации в Telegram-канале армии добавляется, что такое заявление было сделано во время посещения главой генштаба подразделений ЦАХАЛ в Газе.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Вчера, 19:55
 
