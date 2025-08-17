Рейтинг@Mail.ru
Глобальный Запад утрачивает монополию над Индонезией, считает посол России - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/indoneziya-2035901348.html
Глобальный Запад утрачивает монополию над Индонезией, считает посол России
Глобальный Запад утрачивает монополию над Индонезией, считает посол России - РИА Новости, 17.08.2025
Глобальный Запад утрачивает монополию над Индонезией, считает посол России
Глобальный Запад утрачивает монополию над Индонезией, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T14:14:00+03:00
2025-08-17T14:14:00+03:00
в мире
индонезия
россия
сергей толченов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1957996203_0:31:640:391_1920x0_80_0_0_313777ac7b009d6fb41810420514fadf.jpg
ДЖАКАРТА, 17 авг — РИА Новости. Глобальный Запад утрачивает монополию над Индонезией, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости. "На мой взгляд, именно как проявление неоколониальных практик следует расценивать стремление Глобального Запада любыми средствами сохранить утрачиваемую монополию… Это лишь подтверждает важность отстаивания национального суверенитета, права на выбор собственного пути развития и более демократического мироустройства", - заявил посол, комментируя давление Запада на суверенитет Индонезии. 17 августа 1945 года первый президент Индонезии Сукарно и вице-президент Хатта зачитали декларацию независимости, ознаменовав начало освобождения архипелага от голландского колониального господства и японской военной оккупации. Путь к независимости был отмечен десятилетиями антиколониальной борьбы. Индонезийский народ противостоял голландской Ост-Индской компании и колониальной администрации, которые веками эксплуатировали природные богатства архипелага и его жителей. В XX веке борьба усилилась: национальное движение опиралось на идеи самоопределения, равенства и свободы, вдохновляясь глобальными процессами деколонизации. Сегодня День независимости отмечается как главный национальный праздник, наполненный антиколониальным смыслом. Он символизирует победу народа над империализмом и утверждает право Индонезии самостоятельно решать свою судьбу. В 2025 году День независимости Индонезия празднует в знаменательный 80-й раз.
https://ria.ru/20250817/indonezija-2035883042.html
индонезия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1957996203_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_24fa200265b70dc7b93bffde6af40538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, россия, сергей толченов
В мире, Индонезия, Россия, Сергей Толченов
Глобальный Запад утрачивает монополию над Индонезией, считает посол России

Толченов: глобальный Запад утрачивает монополию над Индонезией

© Фото : МИД РФСергей Толченов
Сергей Толченов - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© Фото : МИД РФ
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 17 авг — РИА Новости. Глобальный Запад утрачивает монополию над Индонезией, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости.
"На мой взгляд, именно как проявление неоколониальных практик следует расценивать стремление Глобального Запада любыми средствами сохранить утрачиваемую монополию… Это лишь подтверждает важность отстаивания национального суверенитета, права на выбор собственного пути развития и более демократического мироустройства", - заявил посол, комментируя давление Запада на суверенитет Индонезии.
17 августа 1945 года первый президент Индонезии Сукарно и вице-президент Хатта зачитали декларацию независимости, ознаменовав начало освобождения архипелага от голландского колониального господства и японской военной оккупации. Путь к независимости был отмечен десятилетиями антиколониальной борьбы. Индонезийский народ противостоял голландской Ост-Индской компании и колониальной администрации, которые веками эксплуатировали природные богатства архипелага и его жителей. В XX веке борьба усилилась: национальное движение опиралось на идеи самоопределения, равенства и свободы, вдохновляясь глобальными процессами деколонизации.
Сегодня День независимости отмечается как главный национальный праздник, наполненный антиколониальным смыслом. Он символизирует победу народа над империализмом и утверждает право Индонезии самостоятельно решать свою судьбу. В 2025 году День независимости Индонезия празднует в знаменательный 80-й раз.
Церемония в честь 80-летия независимости Индонезии - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
В посольстве Индонезии в Москве отметили 80-летие независимости страны
Вчера, 11:52
 
В миреИндонезияРоссияСергей Толченов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала