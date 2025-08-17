https://ria.ru/20250817/indoneziya-2035901348.html

Глобальный Запад утрачивает монополию над Индонезией, считает посол России

Глобальный Запад утрачивает монополию над Индонезией, считает посол России - РИА Новости, 17.08.2025

Глобальный Запад утрачивает монополию над Индонезией, считает посол России

Глобальный Запад утрачивает монополию над Индонезией, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T14:14:00+03:00

2025-08-17T14:14:00+03:00

2025-08-17T14:14:00+03:00

в мире

индонезия

россия

сергей толченов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1957996203_0:31:640:391_1920x0_80_0_0_313777ac7b009d6fb41810420514fadf.jpg

ДЖАКАРТА, 17 авг — РИА Новости. Глобальный Запад утрачивает монополию над Индонезией, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости. "На мой взгляд, именно как проявление неоколониальных практик следует расценивать стремление Глобального Запада любыми средствами сохранить утрачиваемую монополию… Это лишь подтверждает важность отстаивания национального суверенитета, права на выбор собственного пути развития и более демократического мироустройства", - заявил посол, комментируя давление Запада на суверенитет Индонезии. 17 августа 1945 года первый президент Индонезии Сукарно и вице-президент Хатта зачитали декларацию независимости, ознаменовав начало освобождения архипелага от голландского колониального господства и японской военной оккупации. Путь к независимости был отмечен десятилетиями антиколониальной борьбы. Индонезийский народ противостоял голландской Ост-Индской компании и колониальной администрации, которые веками эксплуатировали природные богатства архипелага и его жителей. В XX веке борьба усилилась: национальное движение опиралось на идеи самоопределения, равенства и свободы, вдохновляясь глобальными процессами деколонизации. Сегодня День независимости отмечается как главный национальный праздник, наполненный антиколониальным смыслом. Он символизирует победу народа над империализмом и утверждает право Индонезии самостоятельно решать свою судьбу. В 2025 году День независимости Индонезия празднует в знаменательный 80-й раз.

https://ria.ru/20250817/indonezija-2035883042.html

индонезия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индонезия, россия, сергей толченов