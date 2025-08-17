В Индонезии десятки людей пострадали в результате землетрясения
Десятки людей пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,0 в Индонезии
ДЖАКАРТА, 17 авг — РИА Новости. Десятки людей получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,0, произошедшего в индонезийской провинции Центральный Сулавеси рано утром в воскресенье, сообщило Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB).
"Землетрясение на глубине десять километров сотрясло округ Посо и ощущалось в близлежащих районах. Двадцать девять человек получили ранения, двое из них в критическом состоянии", — говорится в заявлении агентства.
BNBP добавило, что сообщений о погибших пока не поступало.
Индонезия расположена в так называемом Тихоокеанском огненном кольце — зоне высокой сейсмической активности, где различные плиты земной коры встречаются, вызывая землетрясения. Землетрясение магнитудой 6,2, которое потрясло Сулавеси в январе 2021 года, унесло жизни более 100 человек и оставило тысячи без крова.
