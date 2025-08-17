Рейтинг@Mail.ru
Боец под огнем отремонтировал боевую технику
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:12 17.08.2025
Боец под огнем отремонтировал боевую технику
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Гвардии младший сержант Алексей Донской, проявив мужество и стойкость духа, на тяжелом участке линии боевого соприкосновения под непрекращающимся огнем ВСУ отремонтировал боевую технику, необходимую для получения разведывательных данных, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. По данным МО, во время выполнения боевой задачи противник оказывал огневое воздействие кассетными боеприпасами, в результате чего разрывом боеприпаса было повреждено колесо одного из звукометрических комплексов, которым управлял Донской, и передвижение оказалось невозможным. "Проявив мужество и отвагу гвардии младший сержант Донской под непрекращающимся огнем противника в кротчайший срок заменил поврежденное колесо и вывел технику из-под огня. Сменив позицию, военнослужащий продолжил выполнять боевую задачу", - говорится в сообщении российского министерства. Минобороны добавило, что благодаря мужеству и отваге Донского подразделение продолжило выполнять боевые задачи по обеспечению разведывательными данными огневые подразделения. За личное мужество, отвагу и умелые действия Донской представлен к награждению государственной наградой, подчеркнуло МО.
Боец ВС России в зоне СВО
Боец ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Гвардии младший сержант Алексей Донской, проявив мужество и стойкость духа, на тяжелом участке линии боевого соприкосновения под непрекращающимся огнем ВСУ отремонтировал боевую технику, необходимую для получения разведывательных данных, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
По данным МО, во время выполнения боевой задачи противник оказывал огневое воздействие кассетными боеприпасами, в результате чего разрывом боеприпаса было повреждено колесо одного из звукометрических комплексов, которым управлял Донской, и передвижение оказалось невозможным.
"Проявив мужество и отвагу гвардии младший сержант Донской под непрекращающимся огнем противника в кротчайший срок заменил поврежденное колесо и вывел технику из-под огня. Сменив позицию, военнослужащий продолжил выполнять боевую задачу", - говорится в сообщении российского министерства.
Минобороны добавило, что благодаря мужеству и отваге Донского подразделение продолжило выполнять боевые задачи по обеспечению разведывательными данными огневые подразделения.
За личное мужество, отвагу и умелые действия Донской представлен к награждению государственной наградой, подчеркнуло МО.
