Боец под огнем отремонтировал боевую технику

2025-08-17T00:12:00+03:00
2025-08-17T00:12:00+03:00
2025-08-17T00:13:00+03:00
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Гвардии младший сержант Алексей Донской, проявив мужество и стойкость духа, на тяжелом участке линии боевого соприкосновения под непрекращающимся огнем ВСУ отремонтировал боевую технику, необходимую для получения разведывательных данных, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. По данным МО, во время выполнения боевой задачи противник оказывал огневое воздействие кассетными боеприпасами, в результате чего разрывом боеприпаса было повреждено колесо одного из звукометрических комплексов, которым управлял Донской, и передвижение оказалось невозможным. "Проявив мужество и отвагу гвардии младший сержант Донской под непрекращающимся огнем противника в кротчайший срок заменил поврежденное колесо и вывел технику из-под огня. Сменив позицию, военнослужащий продолжил выполнять боевую задачу", - говорится в сообщении российского министерства. Минобороны добавило, что благодаря мужеству и отваге Донского подразделение продолжило выполнять боевые задачи по обеспечению разведывательными данными огневые подразделения. За личное мужество, отвагу и умелые действия Донской представлен к награждению государственной наградой, подчеркнуло МО.
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Гвардии младший сержант Алексей Донской, проявив мужество и стойкость духа, на тяжелом участке линии боевого соприкосновения под непрекращающимся огнем ВСУ отремонтировал боевую технику, необходимую для получения разведывательных данных, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
По данным МО, во время выполнения боевой задачи противник оказывал огневое воздействие кассетными боеприпасами, в результате чего разрывом боеприпаса было повреждено колесо одного из звукометрических комплексов, которым управлял Донской
, и передвижение оказалось невозможным.
"Проявив мужество и отвагу гвардии младший сержант Донской под непрекращающимся огнем противника в кротчайший срок заменил поврежденное колесо и вывел технику из-под огня. Сменив позицию, военнослужащий продолжил выполнять боевую задачу", - говорится в сообщении российского министерства.
Минобороны добавило, что благодаря мужеству и отваге Донского подразделение продолжило выполнять боевые задачи по обеспечению разведывательными данными огневые подразделения.
За личное мужество, отвагу и умелые действия Донской представлен к награждению государственной наградой, подчеркнуло МО.