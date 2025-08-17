https://ria.ru/20250817/grazhdanstvo-2035851758.html

Бывший солдат ВСУ мечтает получить российское гражданство

ДОНЕЦК, 17 авг – РИА Новости. Бывший солдат ВСУ мечтает получить российское гражданство и после боевых действий заняться разведением свиней на собственной ферме, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Сова". "Я давно здесь (в России – ред.), у меня здесь и друзья есть, в России. Ну хочу в России остаться. В приоритете заработать деньги и построить ферму. Свиней разводить", - сообщил боец. На вопрос корреспондента РИА Новости, хочет ли он получить российский паспорт, бывший боец ВСУ ответил: "конечно". Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.

