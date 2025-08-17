https://ria.ru/20250817/gosduma-2035901784.html
В Госдуме назвали саммит на Аляске отрезвляющим душем для ЕС
В Госдуме назвали саммит на Аляске отрезвляющим душем для ЕС
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Саммит лидеров России и США на Аляске породил панические настроения среди лидеров европейских стран и стал для многих отрезвляющим душем, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "Встреча лидеров России и США на Аляске породила объяснимые панические настроения у европейских лидеров и стала для них отрезвляющим душем, сродни прозрению завзятого игромана. Там наконец осознали, что украинский многообещающий лототрон на деле является лохотроном", - сказал Шеремет. По его словам, учитывая высоту сделанных ставок, европейские страны не смогут окупить свои средства, вложенные в разжигание украинского конфликта, что неминуемо приведет их к полному банкротству. "Не удивлюсь, что главный вопрос саммита на Аляске, скрывающийся за ширмой украинского конфликта, мог вестись о поствоенном будущем самой стремительно деградирующей и теряющей к себе интерес во всех смыслах обнищавшей Европы", - сказал депутат. Ранее осведомленный источник заявил РИА Новости, что Трамп по итогам своих переговоров с президентом России сначала полчаса общался с Владимиром Зеленским, после чего к их разговору присоединились лидеры стран НАТО и ЕС. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
в мире, россия, сша, аляска, михаил шеремет, дональд трамп, владимир зеленский, госдума рф, нато, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Михаил Шеремет, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Госдума РФ, НАТО, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
