Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали саммит на Аляске отрезвляющим душем для ЕС
14:19 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/gosduma-2035901784.html
В Госдуме назвали саммит на Аляске отрезвляющим душем для ЕС
В Госдуме назвали саммит на Аляске отрезвляющим душем для ЕС - РИА Новости, 17.08.2025
В Госдуме назвали саммит на Аляске отрезвляющим душем для ЕС
Саммит лидеров России и США на Аляске породил панические настроения среди лидеров европейских стран и стал для многих отрезвляющим душем, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T14:19:00+03:00
2025-08-17T14:19:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
михаил шеремет
дональд трамп
владимир зеленский
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035630675_0:6:3073:1735_1920x0_80_0_0_56a2714d5e26fe93b9ddad9914dc0bbc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Саммит лидеров России и США на Аляске породил панические настроения среди лидеров европейских стран и стал для многих отрезвляющим душем, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "Встреча лидеров России и США на Аляске породила объяснимые панические настроения у европейских лидеров и стала для них отрезвляющим душем, сродни прозрению завзятого игромана. Там наконец осознали, что украинский многообещающий лототрон на деле является лохотроном", - сказал Шеремет. По его словам, учитывая высоту сделанных ставок, европейские страны не смогут окупить свои средства, вложенные в разжигание украинского конфликта, что неминуемо приведет их к полному банкротству. "Не удивлюсь, что главный вопрос саммита на Аляске, скрывающийся за ширмой украинского конфликта, мог вестись о поствоенном будущем самой стремительно деградирующей и теряющей к себе интерес во всех смыслах обнищавшей Европы", - сказал депутат. Ранее осведомленный источник заявил РИА Новости, что Трамп по итогам своих переговоров с президентом России сначала полчаса общался с Владимиром Зеленским, после чего к их разговору присоединились лидеры стран НАТО и ЕС. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250817/ukraina-2035867774.html
https://ria.ru/20250817/tramp-2035834551.html
россия
сша
аляска
в мире, россия, сша, аляска, михаил шеремет, дональд трамп, владимир зеленский, госдума рф, нато, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Михаил Шеремет, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Госдума РФ, НАТО, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Госдуме назвали саммит на Аляске отрезвляющим душем для ЕС

Депутат Шеремет: саммит на Аляске породил панические настроения у лидеров ЕС

Пресс-центр саммита России и США на Аляске
Пресс-центр саммита России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Саммит лидеров России и США на Аляске породил панические настроения среди лидеров европейских стран и стал для многих отрезвляющим душем, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Встреча лидеров России и США на Аляске породила объяснимые панические настроения у европейских лидеров и стала для них отрезвляющим душем, сродни прозрению завзятого игромана. Там наконец осознали, что украинский многообещающий лототрон на деле является лохотроном", - сказал Шеремет.
Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
NYT: Путин поднимал на встрече с Трампом вопрос о русском языке на Украине
Вчера, 09:47
По его словам, учитывая высоту сделанных ставок, европейские страны не смогут окупить свои средства, вложенные в разжигание украинского конфликта, что неминуемо приведет их к полному банкротству.
"Не удивлюсь, что главный вопрос саммита на Аляске, скрывающийся за ширмой украинского конфликта, мог вестись о поствоенном будущем самой стремительно деградирующей и теряющей к себе интерес во всех смыслах обнищавшей Европы", - сказал депутат.
Ранее осведомленный источник заявил РИА Новости, что Трамп по итогам своих переговоров с президентом России сначала полчаса общался с Владимиром Зеленским, после чего к их разговору присоединились лидеры стран НАТО и ЕС.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Все, они меня достали: Трамп благословил Путина на быстрый разгром Киева
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСШААляскаМихаил ШереметДональд ТрампВладимир ЗеленскийГосдума РФНАТОЕвросоюзВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
