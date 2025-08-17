Рейтинг@Mail.ru
В Геленджике мужчина утонул во время погружения с аквалангом
15:41 17.08.2025 (обновлено: 16:01 17.08.2025)
В Геленджике мужчина утонул во время погружения с аквалангом
В Геленджике мужчина утонул во время погружения с аквалангом - РИА Новости, 17.08.2025
В Геленджике мужчина утонул во время погружения с аквалангом
Мужчина утонул во время погружения в воду при дайвинг-клубе в Геленджике, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 17.08.2025
происшествия
геленджик
краснодарский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
КРАСНОДАР, 17 авг - РИА Новости. Мужчина утонул во время погружения в воду при дайвинг-клубе в Геленджике, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю. По предварительным данным, 16 августа этого года 26-летний мужчина погиб по время погружения с аквалангом, которое организовал один из дайвинг-клубов в Геленджике. "Следственным отделом по городу Геленджику СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины при погружении с аквалангом (статья 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" - ред.))", - говорится в сообщении. Сообщается, что следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. С целью установления точной причины смерти мужчины назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. "Также в дайвинг-клубе, организовавшем погружение, изымается документация, имеющая значение для уголовного дела", - добавили в управлении СК. Как утверждается в СМИ, мужчина мог погибнуть из-за невнимательности инструктора дайвинг-клуба.
геленджик
краснодарский край
россия
происшествия, геленджик, краснодарский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Геленджике мужчина утонул во время погружения с аквалангом

В Геленджике мужчина утонул во время погружения в воду при дайвинг-клубе

КРАСНОДАР, 17 авг - РИА Новости. Мужчина утонул во время погружения в воду при дайвинг-клубе в Геленджике, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, 16 августа этого года 26-летний мужчина погиб по время погружения с аквалангом, которое организовал один из дайвинг-клубов в Геленджике.
"Следственным отделом по городу Геленджику СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины при погружении с аквалангом (статья 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" - ред.))", - говорится в сообщении.
Сообщается, что следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. С целью установления точной причины смерти мужчины назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
"Также в дайвинг-клубе, организовавшем погружение, изымается документация, имеющая значение для уголовного дела", - добавили в управлении СК.
Как утверждается в СМИ, мужчина мог погибнуть из-за невнимательности инструктора дайвинг-клуба.
ПроисшествияГеленджикКраснодарский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
