В Геленджике мужчина утонул во время погружения с аквалангом

В Геленджике мужчина утонул во время погружения с аквалангом

2025-08-17

КРАСНОДАР, 17 авг - РИА Новости. Мужчина утонул во время погружения в воду при дайвинг-клубе в Геленджике, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю. По предварительным данным, 16 августа этого года 26-летний мужчина погиб по время погружения с аквалангом, которое организовал один из дайвинг-клубов в Геленджике. "Следственным отделом по городу Геленджику СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины при погружении с аквалангом (статья 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" - ред.))", - говорится в сообщении. Сообщается, что следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. С целью установления точной причины смерти мужчины назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. "Также в дайвинг-клубе, организовавшем погружение, изымается документация, имеющая значение для уголовного дела", - добавили в управлении СК. Как утверждается в СМИ, мужчина мог погибнуть из-за невнимательности инструктора дайвинг-клуба.

Новости

