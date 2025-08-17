Гарбузов: Московская компания поставляет инновационные решения для АПК

https://ria.ru/20250817/garbuzov-2035817027.html
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Московский разработчик технологий для маркировки оснастил инновационным оборудованием производственные линии по выпуску растительного масла крупного отечественного агропромышленного холдинга на юге России, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.На предприятии была внедрена технология предсериализации, которая позволяет маркировать упаковку без вмешательства в производственные процессы, что особенно важно для скоростных линий. Также запущено оборудование для валидации (проверки и сбора данных, зашифрованных в нанесенном коде) на 10 линиях розлива и фасовки."За 6 месяцев 2025 года московские предприятия увеличили производство машин и оборудования общего назначения, таких как маркировочное, офисное, фасовочное, холодильное оборудование на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Таким образом, компании поставили продукции на общую сумму 45,7 миллиарда рублей, что на 14,5% превышает прошлогодние показатели. Благодаря всесторонней поддержке города московские предприятия успешно наращивают объемы производства качественной и конкурентоспособной продукции, обновляют ассортимент и активно участвуют в реализации масштабных региональных проектов", – привели комментарий Гарбузова в пресс-службе ДИПП.Как отмечается в сообщении, за первое полугодие 2025 года объем производства оборудования для маркировки ГК "Каллисто" вырос более чем в три раза по сравнению с 2024 годом. По словам представителей компании-производителя масла, новое оборудование, поставленное московской компанией, уже обеспечило маркировку порядка 110 миллионов единиц продукции."Наши решения позволили обеспечить маркировку на предприятии, которое ежегодно выпускает около 300 миллионов единиц продукции, и сохранить его эффективность. Для таких масштабных производств это критически важно. Предсериализация в сочетании с линиями валидации позволяет решить главную задачу – соответствовать требованиям маркировки без снижения производительности", – процитировали в пресс-службе слова генерального директора компании-разработчика Павла Булгакова.
