Во Франции разбились два планера
22:45 17.08.2025
Во Франции разбились два планера
Два планера разбились в разных районах Франции, в общей сложности погибли четыре человека, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T22:45:00+03:00
2025-08-17T22:45:00+03:00
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Два планера разбились в разных районах Франции, в общей сложности погибли четыре человека, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. "Двое мужчин погибли днем в воскресенье после падения планера в коммуне Шерминьяк… еще два человека погибли при схожих обстоятельствах после падения планера рядом с аэродромом… в (департаменте - ред.) Морбиан", - пишет агентство. Оба происшествия расследуют, подробностей пока нет.
Новости
Во Франции разбились два планера

Два планера разбились в разных районах Франции, четыре человека погибли

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Два планера разбились в разных районах Франции, в общей сложности погибли четыре человека, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
"Двое мужчин погибли днем в воскресенье после падения планера в коммуне Шерминьяк… еще два человека погибли при схожих обстоятельствах после падения планера рядом с аэродромом… в (департаменте - ред.) Морбиан", - пишет агентство.
Оба происшествия расследуют, подробностей пока нет.
