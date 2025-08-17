https://ria.ru/20250817/frantsija-2035954628.html
Во Франции разбились два планера
Во Франции разбились два планера
Два планера разбились в разных районах Франции, в общей сложности погибли четыре человека, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Два планера разбились в разных районах Франции, в общей сложности погибли четыре человека, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. "Двое мужчин погибли днем в воскресенье после падения планера в коммуне Шерминьяк… еще два человека погибли при схожих обстоятельствах после падения планера рядом с аэродромом… в (департаменте - ред.) Морбиан", - пишет агентство. Оба происшествия расследуют, подробностей пока нет.
Во Франции разбились два планера
