https://ria.ru/20250817/frantsija-2035954628.html

Во Франции разбились два планера

Во Франции разбились два планера - РИА Новости, 17.08.2025

Во Франции разбились два планера

Два планера разбились в разных районах Франции, в общей сложности погибли четыре человека, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T22:45:00+03:00

2025-08-17T22:45:00+03:00

2025-08-17T22:45:00+03:00

в мире

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839584142_183:269:2000:1291_1920x0_80_0_0_10d282d84d0f9ad7f75a0142bf53ce48.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Два планера разбились в разных районах Франции, в общей сложности погибли четыре человека, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. "Двое мужчин погибли днем в воскресенье после падения планера в коммуне Шерминьяк… еще два человека погибли при схожих обстоятельствах после падения планера рядом с аэродромом… в (департаменте - ред.) Морбиан", - пишет агентство. Оба происшествия расследуют, подробностей пока нет.

https://ria.ru/20250817/frantsiya-2035917056.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция