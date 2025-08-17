https://ria.ru/20250817/frantsija-2035912756.html

Лидер левой партии Франции призвал к вотуму недоверия правительству

Лидер левой партии Франции призвал к вотуму недоверия правительству - РИА Новости, 17.08.2025

Лидер левой партии Франции призвал к вотуму недоверия правительству

Основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал вынести вотум недоверия правительству французского премьера Франсуа Байру. РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T15:21:00+03:00

2025-08-17T15:21:00+03:00

2025-08-17T15:21:00+03:00

в мире

франция

сша

европа

жан-люк меланшон

франсуа байру

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149165/73/1491657379_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c96c97b5ec4722bfb8c8d65ba4b8c611.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал вынести вотум недоверия правительству французского премьера Франсуа Байру. Согласно данным проведенного ранее опроса Ipsos BVA для радиостанции RTL, 59% граждан Франции хотели бы, чтобы на смену нынешнему премьеру, ранее объявившему меры по "выздоровлению" финансов, пришел другой политик. "Пренебрежение к демократии ведет лишь к злоупотреблению властью. Мы хотим положить этому конец! Призываем к решительному наступлению, чтобы свергнуть это правительство. На местах - путем широкой мобилизации населения (на участие в протестах - ред.), а в парламенте - путем немедленного вынесения вотума недоверия", - написал Меланшон в колонке для издания Tribune Dimanche. Среди причин вынесения вотума недоверия правительству Меланшон называет "разрушительный" проект бюджета на 2026 год, не поддержанную левыми попытку сокращения государственного регулирования сельского хозяйства, неэффективную борьбу с глобальным потеплением и природными бедствиями, несогласие партии с якобы расистской политикой главы МВД Брюно Ретайо, невыгодную торговую сделку с США, а также подход Франции к конфликту в секторе Газа. Также, по словам Меланшона, его партия приняла решение присоединиться к планирующейся 10 сентября массовой забастовке в знак протеста против проекта бюджета Байру. В июле премьер Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро, а не 40 миллиардов, как планировалось ранее. Такое решение было принято "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, в связи с чем французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими (премьер предложил, например, перестать считать день победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая, официальным праздником). Он также отметил, что власти планируют ввести "взнос солидарности" для богатых граждан.

https://ria.ru/20250817/ukraina-2035903135.html

https://ria.ru/20250816/frantsiya-2035820751.html

франция

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, сша, европа, жан-люк меланшон, франсуа байру