Лидер левой партии Франции призвал к вотуму недоверия правительству
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал вынести вотум недоверия правительству французского премьера Франсуа Байру.
Согласно данным проведенного ранее опроса Ipsos BVA для радиостанции RTL, 59% граждан Франции хотели бы, чтобы на смену нынешнему премьеру, ранее объявившему меры по "выздоровлению" финансов, пришел другой политик.
"Пренебрежение к демократии ведет лишь к злоупотреблению властью. Мы хотим положить этому конец! Призываем к решительному наступлению, чтобы свергнуть это правительство. На местах - путем широкой мобилизации населения (на участие в протестах - ред.), а в парламенте - путем немедленного вынесения вотума недоверия", - написал Меланшон в колонке для издания Tribune Dimanche.
Среди причин вынесения вотума недоверия правительству Меланшон называет "разрушительный" проект бюджета на 2026 год, не поддержанную левыми попытку сокращения государственного регулирования сельского хозяйства, неэффективную борьбу с глобальным потеплением и природными бедствиями, несогласие партии с якобы расистской политикой главы МВД Брюно Ретайо, невыгодную торговую сделку с США, а также подход Франции к конфликту в секторе Газа.
Также, по словам Меланшона, его партия приняла решение присоединиться к планирующейся 10 сентября массовой забастовке в знак протеста против проекта бюджета Байру.
В июле премьер Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро, а не 40 миллиардов, как планировалось ранее. Такое решение было принято "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, в связи с чем французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими (премьер предложил, например, перестать считать день победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая, официальным праздником). Он также отметил, что власти планируют ввести "взнос солидарности" для богатых граждан.