Рейтинг@Mail.ru
Лидер левой партии Франции призвал к вотуму недоверия правительству - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/frantsija-2035912756.html
Лидер левой партии Франции призвал к вотуму недоверия правительству
Лидер левой партии Франции призвал к вотуму недоверия правительству - РИА Новости, 17.08.2025
Лидер левой партии Франции призвал к вотуму недоверия правительству
Основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал вынести вотум недоверия правительству французского премьера Франсуа Байру. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T15:21:00+03:00
2025-08-17T15:21:00+03:00
в мире
франция
сша
европа
жан-люк меланшон
франсуа байру
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149165/73/1491657379_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c96c97b5ec4722bfb8c8d65ba4b8c611.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал вынести вотум недоверия правительству французского премьера Франсуа Байру. Согласно данным проведенного ранее опроса Ipsos BVA для радиостанции RTL, 59% граждан Франции хотели бы, чтобы на смену нынешнему премьеру, ранее объявившему меры по "выздоровлению" финансов, пришел другой политик. "Пренебрежение к демократии ведет лишь к злоупотреблению властью. Мы хотим положить этому конец! Призываем к решительному наступлению, чтобы свергнуть это правительство. На местах - путем широкой мобилизации населения (на участие в протестах - ред.), а в парламенте - путем немедленного вынесения вотума недоверия", - написал Меланшон в колонке для издания Tribune Dimanche. Среди причин вынесения вотума недоверия правительству Меланшон называет "разрушительный" проект бюджета на 2026 год, не поддержанную левыми попытку сокращения государственного регулирования сельского хозяйства, неэффективную борьбу с глобальным потеплением и природными бедствиями, несогласие партии с якобы расистской политикой главы МВД Брюно Ретайо, невыгодную торговую сделку с США, а также подход Франции к конфликту в секторе Газа. Также, по словам Меланшона, его партия приняла решение присоединиться к планирующейся 10 сентября массовой забастовке в знак протеста против проекта бюджета Байру. В июле премьер Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро, а не 40 миллиардов, как планировалось ранее. Такое решение было принято "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, в связи с чем французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими (премьер предложил, например, перестать считать день победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая, официальным праздником). Он также отметил, что власти планируют ввести "взнос солидарности" для богатых граждан.
https://ria.ru/20250817/ukraina-2035903135.html
https://ria.ru/20250816/frantsiya-2035820751.html
франция
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149165/73/1491657379_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ea004c04d4ad76c0f5d6a77752e4a3f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, сша, европа, жан-люк меланшон, франсуа байру
В мире, Франция, США, Европа, Жан-Люк Меланшон, Франсуа Байру
Лидер левой партии Франции призвал к вотуму недоверия правительству

Во Франции лидер левой партии Меланшон призвал к вотуму недоверия правительству

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЖан-Люк Меланшон
Жан-Люк Меланшон - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал вынести вотум недоверия правительству французского премьера Франсуа Байру.
Согласно данным проведенного ранее опроса Ipsos BVA для радиостанции RTL, 59% граждан Франции хотели бы, чтобы на смену нынешнему премьеру, ранее объявившему меры по "выздоровлению" финансов, пришел другой политик.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Французский министр посетит Украину и обсудит ее членство в ЕС
Вчера, 14:30
"Пренебрежение к демократии ведет лишь к злоупотреблению властью. Мы хотим положить этому конец! Призываем к решительному наступлению, чтобы свергнуть это правительство. На местах - путем широкой мобилизации населения (на участие в протестах - ред.), а в парламенте - путем немедленного вынесения вотума недоверия", - написал Меланшон в колонке для издания Tribune Dimanche.
Среди причин вынесения вотума недоверия правительству Меланшон называет "разрушительный" проект бюджета на 2026 год, не поддержанную левыми попытку сокращения государственного регулирования сельского хозяйства, неэффективную борьбу с глобальным потеплением и природными бедствиями, несогласие партии с якобы расистской политикой главы МВД Брюно Ретайо, невыгодную торговую сделку с США, а также подход Франции к конфликту в секторе Газа.
Также, по словам Меланшона, его партия приняла решение присоединиться к планирующейся 10 сентября массовой забастовке в знак протеста против проекта бюджета Байру.
В июле премьер Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро, а не 40 миллиардов, как планировалось ранее. Такое решение было принято "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, в связи с чем французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими (премьер предложил, например, перестать считать день победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая, официальным праздником). Он также отметил, что власти планируют ввести "взнос солидарности" для богатых граждан.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Несут чушь": французы пришли в ярость из-за заявлений лидеров ЕС о России
16 августа, 19:57
 
В миреФранцияСШАЕвропаЖан-Люк МеланшонФрансуа Байру
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала