https://ria.ru/20250817/ekspert-2035840019.html
Трамп может надавить на противников мира на Украине, завил эксперт
Трамп может надавить на противников мира на Украине, завил эксперт - РИА Новости, 17.08.2025
Трамп может надавить на противников мира на Украине, завил эксперт
Нельзя исключать возможности экономических мер давления со стороны президента США Дональда Трампа на страны, которые будут против мира между Россией и Украиной, РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T00:20:00+03:00
2025-08-17T00:20:00+03:00
2025-08-17T00:20:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035693052_0:14:3043:1726_1920x0_80_0_0_c28b9691e1f4a4e44df45e651287a4db.jpg
ЛА-ПАС, 17 авг - РИА Новости. Нельзя исключать возможности экономических мер давления со стороны президента США Дональда Трампа на страны, которые будут против мира между Россией и Украиной, выразил мнение в беседе с РИА Новости эквадорский эксперт по геополитическим и международным вопросам Пабло Барраган. "Я думаю, что Дональд Трамп не будет сомневаться по поводу введения пошлин против стран атлантического альянса, которые будут возражать против мира между Россией и Украиной. Думаю, что нельзя исключать такой возможности использования этого нового (экономического - ред) "оружия"... К сожалению, Европа хочет, чтобы конфликт между Россией и Украиной существовал, чтобы увеличить объемы экспорта вооружений", - полагает Барраган. В целом, эксперт охарактеризовал состоявшиеся на Аляске переговоры между президентами России и США как положительные и продуктивные. "Лидеры могущественных держав открывают дорогу крепкому и справедливому мирному процессу", - подчеркнул Барраган. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035693052_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_4ca1ad3fc1b24f45daa75a733ab6e74d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров
Трамп может надавить на противников мира на Украине, завил эксперт
Пабло Барраган: Трамп может ввести пошлины для противников мира на Украине