Ефимов: свыше 55 тысяч семей получили помощь при переезде по реновации

Ефимов: свыше 55 тысяч семей получили помощь при переезде по реновации - РИА Новости, 17.08.2025

Ефимов: свыше 55 тысяч семей получили помощь при переезде по реновации

Свыше 55 тысяч московских семей получили бесплатную помощь при переезде в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Свыше 55 тысяч московских семей получили бесплатную помощь при переезде в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Суперсервис "Переезд по программе реновации" – это удобный цифровой помощник, который делает переезд в новую квартиру намного удобнее и комфортнее. Для москвичей доступно шесть онлайн-услуг. Одной из них – "Помощь в переезде" – уже воспользовались более 55 тысяч семей, переехавших по программе реновации. Город бесплатно предоставил горожанам грузчиков и автомобили", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что граждане могут оставить заявку на перевозку вещей при помощи портала mos.ru. Также для них работают центры информирования по переселению. Их открывают на первых этажах новостроек.Помощью при переезде воспользовались семьи во всех округах Москвы. На юго-востоке и востоке столицы заявки оставили по 9,8 тысячи семей, на севере – 8 тысяч. Кроме того, 6,7 тысячи семей обратились на западе города, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что сейчас в городе возвели 6,2 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации. Благодаря этому удается расселить более 1,3 тысячи старых домов.

