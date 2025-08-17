Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: свыше 55 тысяч семей получили помощь при переезде по реновации - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/efimov-2035603931.html
Ефимов: свыше 55 тысяч семей получили помощь при переезде по реновации
Ефимов: свыше 55 тысяч семей получили помощь при переезде по реновации - РИА Новости, 17.08.2025
Ефимов: свыше 55 тысяч семей получили помощь при переезде по реновации
Свыше 55 тысяч московских семей получили бесплатную помощь при переезде в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T14:12:00+03:00
2025-08-17T14:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_0:97:3000:1785_1920x0_80_0_0_c763f64266ae16a8531cf40cc6fe0956.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Свыше 55 тысяч московских семей получили бесплатную помощь при переезде в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Суперсервис "Переезд по программе реновации" – это удобный цифровой помощник, который делает переезд в новую квартиру намного удобнее и комфортнее. Для москвичей доступно шесть онлайн-услуг. Одной из них – "Помощь в переезде" – уже воспользовались более 55 тысяч семей, переехавших по программе реновации. Город бесплатно предоставил горожанам грузчиков и автомобили", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что граждане могут оставить заявку на перевозку вещей при помощи портала mos.ru. Также для них работают центры информирования по переселению. Их открывают на первых этажах новостроек.Помощью при переезде воспользовались семьи во всех округах Москвы. На юго-востоке и востоке столицы заявки оставили по 9,8 тысячи семей, на севере – 8 тысяч. Кроме того, 6,7 тысячи семей обратились на западе города, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что сейчас в городе возвели 6,2 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации. Благодаря этому удается расселить более 1,3 тысячи старых домов.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_13e61be69634079c9b5fabaaaa436d9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: свыше 55 тысяч семей получили помощь при переезде по реновации

Ефимов: свыше 55 тысяч семей получили помощь при переезде в рамках реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Свыше 55 тысяч московских семей получили бесплатную помощь при переезде в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Суперсервис "Переезд по программе реновации" – это удобный цифровой помощник, который делает переезд в новую квартиру намного удобнее и комфортнее. Для москвичей доступно шесть онлайн-услуг. Одной из них – "Помощь в переезде" – уже воспользовались более 55 тысяч семей, переехавших по программе реновации. Город бесплатно предоставил горожанам грузчиков и автомобили", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что граждане могут оставить заявку на перевозку вещей при помощи портала mos.ru. Также для них работают центры информирования по переселению. Их открывают на первых этажах новостроек.
Помощью при переезде воспользовались семьи во всех округах Москвы. На юго-востоке и востоке столицы заявки оставили по 9,8 тысячи семей, на севере – 8 тысяч. Кроме того, 6,7 тысячи семей обратились на западе города, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что сейчас в городе возвели 6,2 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации. Благодаря этому удается расселить более 1,3 тысячи старых домов.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала