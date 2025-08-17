https://ria.ru/20250817/efimov-2035603268.html

Ефимов: в Москве предоставляют возможность открыть гостиницу по льготе

Ефимов: в Москве предоставляют возможность открыть гостиницу по льготе - РИА Новости, 17.08.2025

Ефимов: в Москве предоставляют возможность открыть гостиницу по льготе

Власти Москвы выставили на торги здание в Тверском районе, где можно будет разместить гостиницу по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год", РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T12:12:00+03:00

2025-08-17T12:12:00+03:00

2025-08-17T12:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04fa8bf5006de6cf29d185b47487835b.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги здание в Тверском районе, где можно будет разместить гостиницу по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, речь идет о доме причта церкви Николы в Гнездниках площадью свыше 1 тысячи квадратных метров по адресу: Леонтьевский переулок, 23. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения."Победитель аукциона сможет открыть в нем гостиницу. Предпринимателю предстоит отремонтировать двухэтажный особняк, выполнить требования по номерному фонду, а также пройти классификацию отеля. В последующем это позволит ему перейти на льготную ставку аренды", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении подчеркивается, что с победителем торгов подпишут договор аренды на 20 лет. На приведение здания в порядок у инвестора будет пять лет. При этом ему требуется соблюсти определенные условия: не менее 75% площади здания должно приходиться на номерной фонд, категория объекта – минимум "три звезды".Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о планах по реставрации объекта культурного наследия – главного здания Павловской больницы.

https://ria.ru/20250815/efimov-2035518809.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы