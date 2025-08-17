https://ria.ru/20250817/efimov-2035603268.html
Ефимов: в Москве предоставляют возможность открыть гостиницу по льготе
Ефимов: в Москве предоставляют возможность открыть гостиницу по льготе - РИА Новости, 17.08.2025
Ефимов: в Москве предоставляют возможность открыть гостиницу по льготе
17.08.2025
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги здание в Тверском районе, где можно будет разместить гостиницу по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, речь идет о доме причта церкви Николы в Гнездниках площадью свыше 1 тысячи квадратных метров по адресу: Леонтьевский переулок, 23. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения."Победитель аукциона сможет открыть в нем гостиницу. Предпринимателю предстоит отремонтировать двухэтажный особняк, выполнить требования по номерному фонду, а также пройти классификацию отеля. В последующем это позволит ему перейти на льготную ставку аренды", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении подчеркивается, что с победителем торгов подпишут договор аренды на 20 лет. На приведение здания в порядок у инвестора будет пять лет. При этом ему требуется соблюсти определенные условия: не менее 75% площади здания должно приходиться на номерной фонд, категория объекта – минимум "три звезды".Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о планах по реставрации объекта культурного наследия – главного здания Павловской больницы.
Ефимов: в Москве предоставляют возможность открыть гостиницу по льготе
Ефимов: власти Москвы предлагают открыть гостиницу по льготной программе
