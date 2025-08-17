Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве предоставляют возможность открыть гостиницу по льготе - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/efimov-2035603268.html
Ефимов: в Москве предоставляют возможность открыть гостиницу по льготе
Ефимов: в Москве предоставляют возможность открыть гостиницу по льготе - РИА Новости, 17.08.2025
Ефимов: в Москве предоставляют возможность открыть гостиницу по льготе
Власти Москвы выставили на торги здание в Тверском районе, где можно будет разместить гостиницу по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год", РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T12:12:00+03:00
2025-08-17T12:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04fa8bf5006de6cf29d185b47487835b.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги здание в Тверском районе, где можно будет разместить гостиницу по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, речь идет о доме причта церкви Николы в Гнездниках площадью свыше 1 тысячи квадратных метров по адресу: Леонтьевский переулок, 23. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения."Победитель аукциона сможет открыть в нем гостиницу. Предпринимателю предстоит отремонтировать двухэтажный особняк, выполнить требования по номерному фонду, а также пройти классификацию отеля. В последующем это позволит ему перейти на льготную ставку аренды", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении подчеркивается, что с победителем торгов подпишут договор аренды на 20 лет. На приведение здания в порядок у инвестора будет пять лет. При этом ему требуется соблюсти определенные условия: не менее 75% площади здания должно приходиться на номерной фонд, категория объекта – минимум "три звезды".Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о планах по реставрации объекта культурного наследия – главного здания Павловской больницы.
https://ria.ru/20250815/efimov-2035518809.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_938f8f127f74c912fae86548b3ecd2a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве предоставляют возможность открыть гостиницу по льготе

Ефимов: власти Москвы предлагают открыть гостиницу по льготной программе

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги здание в Тверском районе, где можно будет разместить гостиницу по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, речь идет о доме причта церкви Николы в Гнездниках площадью свыше 1 тысячи квадратных метров по адресу: Леонтьевский переулок, 23. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
"Победитель аукциона сможет открыть в нем гостиницу. Предпринимателю предстоит отремонтировать двухэтажный особняк, выполнить требования по номерному фонду, а также пройти классификацию отеля. В последующем это позволит ему перейти на льготную ставку аренды", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении подчеркивается, что с победителем торгов подпишут договор аренды на 20 лет. На приведение здания в порядок у инвестора будет пять лет. При этом ему требуется соблюсти определенные условия: не менее 75% площади здания должно приходиться на номерной фонд, категория объекта – минимум "три звезды".
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о планах по реставрации объекта культурного наследия – главного здания Павловской больницы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Ефимов: увеличился срок аренды участков для строительства высотных зданий
15 августа, 15:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала