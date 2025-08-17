Рейтинг@Mail.ru
В МИД Франции рассказали, что Запад планирует сделать с украинской армией - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:24 17.08.2025 (обновлено: 05:46 17.08.2025)
https://ria.ru/20250817/demilitarizatsiya-2035849963.html
В МИД Франции рассказали, что Запад планирует сделать с украинской армией
В МИД Франции рассказали, что Запад планирует сделать с украинской армией - РИА Новости, 17.08.2025
В МИД Франции рассказали, что Запад планирует сделать с украинской армией
Франция выступает против демилитаризации Украины, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в интервью газете La Tribune Dimanche. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T03:24:00+03:00
2025-08-17T05:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
киев
эммануэль макрон
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a009617144ba6f36a8f96a66433a4a53.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Франция выступает против демилитаризации Украины, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в интервью газете La Tribune Dimanche.“Мы ведем разработку (гарантий безопасности. — Прим. ред.) вместе с нашими британскими партнерами и коалицией желающих. Это потребует прежде всего наличия сильной украинской армии, поэтому любые намерения демилитаризировать Украину являются неприемлемыми”, — сказал он.Аддад добавил, что страны коалиции желающих готовы играть ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности для Киева.В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами, их целью станет сдерживание России. Контингент разместят в заранее согласованных с Киевом стратегических местах. Макрон отмечал, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва не видит возможности для компромисса по вопросу ввода иностранных сил на Украину. По его словам, в таком случае Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле. Россия расценивает планы коалиции желающих как провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий киевского режима.
https://ria.ru/20250815/udar-2035280168.html
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033167803.html
украина
франция
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b34b5d224e4ab8c8f552eaff3f26ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, киев, эммануэль макрон, сергей лавров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Киев, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
В МИД Франции рассказали, что Запад планирует сделать с украинской армией

МИД Франции выступил против демилитаризации Украины

© Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© Andriy Andriyenko
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Франция выступает против демилитаризации Украины, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в интервью газете La Tribune Dimanche.
“Мы ведем разработку (гарантий безопасности. Прим. ред.) вместе с нашими британскими партнерами и коалицией желающих. Это потребует прежде всего наличия сильной украинской армии, поэтому любые намерения демилитаризировать Украину являются неприемлемыми”, — сказал он.
Аддад добавил, что страны коалиции желающих готовы играть ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности для Киева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
"Россия должна проиграть": четвертый рейх пропустил удар
15 августа, 08:00
В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами, их целью станет сдерживание России. Контингент разместят в заранее согласованных с Киевом стратегических местах. Макрон отмечал, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва не видит возможности для компромисса по вопросу ввода иностранных сил на Украину. По его словам, в таком случае Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле. Россия расценивает планы коалиции желающих как провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий киевского режима.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Трамп потерял терпение и решил не ждать: Украине дадут все и даже больше
4 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияКиевЭммануэль МакронСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала