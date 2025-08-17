https://ria.ru/20250817/boliviya-2035956833.html

Наблюдатели от России позитивно оценили ход голосования в Боливии

2025-08-17T23:49:00+03:00

в мире

боливия

россия

константин мазуревский

ЛА-ПАС, 17 авг - РИА Новости. Наблюдатели от России позитивно оценили ход голосования на выборах президента Боливии, на участках, которые они посетили, процесс соответствовал местному законодательству, сообщил РИА Новости член ЦИК Константин Мазуревский. "Мы побывали на многих участках, видели весь процесс, там голосование проходило в соответствии с законодательством Боливии. Оно имеет свою специфику, отличается от нашего законодательства. Но мы относимся с уважением к тем странам, куда мы приезжаем, и фокусируем свое внимание на соблюдении их национального законодательства и международных стандартов", - сказал Мазуревский. Внимание члена ЦИК привлекло то, что в одном избирательном центре может быть до 30 участков. Кроме того, голосование в Боливии является обязательным, что свойственно немногим странам. "Я, честно говоря, впервые приезжаю в страну, где есть именно обязательное голосование. Мне было интересно посмотреть, как люди идут на участки. Но какого-то напряжения, озлобления я не увидел. Люди идут семьями. Есть очереди на участках. Мы видим, что общество очень сильно интересуется политикой", - отметил член ЦИК. По его словам, процедура самого голосования достаточно сложная, но защищает от фальсификаций и подделок. Например, члены избирательной комиссии заверяют бюллетени своими отпечатками пальцев. Избиратель, когда голосует, тоже макает большой палец в чернила, затем ставим им отметку в списке избирателей. Каждый бюллетень, перед тем как выдать его избирателю, показывают всем присутствующим, чтобы все увидели, что он пустой. Затем избиратель идет на место для тайного голосования. Ящик для бюллетеней находится на видном месте, и его контролирует избирательная комиссия. Проголосовавшему выдается специальное удостоверение, которое имеет практическое значение. Так, если гражданин не проголосовал, у него могут, например, возникнуть проблемы с банковскими транзакциями. "Мы видели на каждом участке внутренних наблюдателей, их много. Мы с ними общались, они тоже позитивно оценивают выборы. Есть и ещё одна специфическая вещь: на подсчете голосов могут присутствовать все желающие", - добавил Мазуревский.

боливия

россия

