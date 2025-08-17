https://ria.ru/20250817/boliviya-2035907038.html

Процедура выборов президента Боливии

Процедура выборов президента Боливии - РИА Новости, 17.08.2025

Процедура выборов президента Боливии

Боливия – унитарная республика. Исполнительная власть осуществляется президентом, вице-президентом и правительством. РИА Новости, 17.08.2025

Боливия – унитарная республика. Исполнительная власть осуществляется президентом, вице-президентом и правительством.В соответствии с конституцией, президент и вице-президент избираются на основе всеобщего, обязательного, прямого, свободного и тайного избирательного права. Кандидаты на обе должности выдвигаются и избираются парами.В случае досрочного прекращения полномочий президента его обязанности переходят вице-президенту, причем в случае невозможности вице-президента исполнять функции президента обязанности последнего переходят председателю сената, а если и он не сможет выполнять функции президента, то председателю палаты депутатов. В таком случае назначаются досрочные всеобщие выборы в течение 90 дней после открытия вакансии должности президента.В случае временного отсутствия вице-президент принимает на себя обязанности президента на период, который не может превышать девяносто дней.Срок полномочий президента и вице-президента государства составляет пять лет, и они могут быть переизбраны только один раз подряд.Кандидатом на должности президента или вице-президента вправе стать гражданин Боливии, обладающий всей полнотой прав, достигший 30-летнего возраста на день выборов, проживающий в стране постоянно не менее пяти лет до дня выборов.Кроме того, кандидаты должны владеть как минимум двумя официальными языками страны и исполнить воинскую обязанность в случае кандидатов-мужчин.Не могут выдвигаться в качестве кандидатов лица, занимающие руководящие должности в государственных компаниях и не ушедшие в отставку как минимум за три месяца до дня выборов; лица, занимавшие руководящие должности в транснациональных компаниях и не подавшие в отставку за пять месяцев до даты выборов; лица, занимающие выборные, назначаемые или свободно назначаемые должности и не подавшие в отставку за три месяца до дня выборов, за исключением президента и вице-президента республики; военнослужащие вооруженных сил и полиции Боливии, находящиеся на действительной службе, и служители любого религиозного культа, которые не ушли в отставку как минимум за три месяца до дня выборов.Правом голоса обладают граждане Боливии, достигшие на день выборов 18 лет.Реализация политических прав (включая активное и пассивное избирательные права) приостанавливается в случае, если вынесен приговор суда, вступивший в силу, и до окончания наказания за следующие преступления: служба с оружием в руках во вражеских вооруженных силах во время войны; хищение государственных средств; государственная измена.Выборы президента и вице-президента проводятся в едином общенациональном избирательном округе.Верховный избирательный трибунал является высшим органом по организации, руководству, контролю, администрированию и проведению всеобщих выборов.Он может делегировать администрирование и проведение выборов департаментским избирательным трибуналам в соответствии с обязанностями и полномочиями, установленными закономИзбирательное жюри является высшим избирательным органом в день выборов на соответствующем избирательном участке. Оно отвечает за организацию, проведение, подсчет голосов в день выборов в соответствии с положениями избирательного законодательства и назначается путем жеребьевки.Кандидатов в президенты и вице-президенты могут выдвигать действующие общенациональные политические организации, обладающие правосубъектностью.Агитационные мероприятия на выборах начинаются за 90 дней до дня голосования и заканчиваются за 72 часа до дня голосования. В случае проведения второго тура голосования или повторных выборов срок проведения публичных агитационных мероприятий составляет с момента объявления о проведении второго тура голосования и до 72 часов до дня голосования.В средствах массовой информации агитация начинается за 30 дней до дня выборов и заканчивается за 72 часа до дня выборов. В случае проведения второго тура выборов или повторных выборов – с момента объявления выборов и заканчивается за 72 часа до второго тура.За 48 часов до дня выборов и до 12 часов следующего дня запрещается продажа и употребление алкогольных напитков в любых государственных или частных заведениях.С полуночи и до 24 часов в день выборов запрещается: ношение огнестрельного оружия, острых или тупых предметов, представляющих опасность для безопасности людей, этот запрет не распространяется на силы правопорядка; проведение публичных мероприятий, собраний или зрелищ; перемещение избирателей с одного избирательного участка на другой любыми транспортными средствами; движение моторизованных транспортных средств, за исключением специально разрешенных компетентным избирательным органом.С нуля часов и до окончания выборов запрещается любая форма публичной демонстрации поддержки или порицания кандидатур в президенты или вице-президенты.Избирательные участки открываются в день выборов в 8 часов утра и работают не менее восьми часов подряд, если только все избиратели, прикрепленные к данному избирательные участку, не проголосуют досрочно.Если по истечении восьми часов на избирательном участке присутствуют избиратели, которые еще не проголосовали, то избирательный участок будет открыт до тех пор, пока все избиратели не проголосуют.Каждый избиратель голосует лично. На избирательном участке необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Затем ответственный член избирательного жюри проверяет, зарегистрирован ли избиратель на данном избирательном участке и имеет ли он право голосовать. После подтверждения права голоса избиратель должен поставить свою подпись и отпечаток пальца в соответствующем списке или, если он не может подписаться, только отпечаток пальца. Сразу после этого его имя вычеркивается из списка избирателей. Получив бюллетень, избиратель проходит в кабину для голосования, где ставит знак в пустом квадрате, расположенном справа от фамилий кандидатов в президенты и вице-президенты, за которых он голосует. Затем избиратель должен опустить бюллетень в сложенном виде в избирательную урну. Лица с особыми потребностями или лица старше 60 лет могут получить помощь при голосовании на избирательном участке.Боливийцы, проживающие за рубежом, так же имеют право участвовать в выборах президента и вице-президента. Избирательные участки за рубежом открываются в тех странах, где Боливия имеет постоянные дипломатические или консульские представительства и где имеются избиратели, зарегистрированные в избирательном реестре.Избранными президентом и вице-президентом считаются кандидаты, собравшие 50% плюс 1 голос (в расчет принимаются только действительные бюллетени) или получившие не менее 40% голосов по действительным бюллетеням при условии, что следующие за ними по количеству набранных голосов кандидаты на должности президента и вице-президента получили не менее чем на 10 процентных пунктов голосов меньше. В случае, если ни одна из пары кандидатов не набрала указанного количества голосов, то в течение 60 дней проводится второй тур выборов, в котором принимают участие две пары кандидатов (на должности президента и вице-президента), получившие в первом туре наибольшее число голосов избирателей. Пара кандидатов, набравшая наибольшее количество голосов, объявляется президентом и вице-президентом.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

