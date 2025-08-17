https://ria.ru/20250817/biryukov-2037675828.html
Специалисты досрочно завершили ремонт улиц в центре Москвы
2025-08-17
2025-08-17T16:09:00+03:00
2025-08-26T15:10:00+03:00
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Специалисты досрочно завершили ремонт дорожного покрытия на 1-й Тверской-Ямской и участке Тверской улицы в центре Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Масштабные работы по замене асфальтобетонного покрытия на 1-й Тверской-Ямской улице и участке Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади завершены досрочно. В общей сложности заменили около 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия по технологии бесшовной укладки "единым ковром". Она позволяет значительно сократить время проведения работ, но требует полного закрытия движения на ремонтируемом участке", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В ведомстве напомнили, что дорожное покрытие на этом участке последний раз полностью меняли в 2021 году по технологии бесшовной укладки "единым ковром". Это позволило четыре сезона эксплуатировать полотно без ремонта. Согласно нормативам, межремонтный срок службы асфальта для дорог первой категории, к которым относится Тверская улица, составляет три года.
"После завершения работ были нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположного направления. Линии рядности и элементы дорожной разметки нанесут спустя 10 дней в соответствии с технологией", - добавил Бирюков.