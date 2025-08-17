https://ria.ru/20250817/bespilotniki-2035896906.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
ВОРОНЕЖ, 17 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе спустя 15 часов 13 минут. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в субботу, в 22.08 мск. Она длилась 15 часов 13 минут, её отменили в понедельник, в 13.21 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
