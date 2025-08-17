Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 17.08.2025 (обновлено: 13:34 17.08.2025)
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.08.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе спустя 15 часов 13 минут. РИА Новости, 17.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронеж
ВОРОНЕЖ, 17 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе спустя 15 часов 13 минут. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в субботу, в 22.08 мск. Она длилась 15 часов 13 минут, её отменили в понедельник, в 13.21 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
воронежская область
воронеж
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор), воронеж
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Воронеж
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 17 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе спустя 15 часов 13 минут.
Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в субботу, в 22.08 мск.
Она длилась 15 часов 13 минут, её отменили в понедельник, в 13.21 мск.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Над Воронежской областью сбили шесть украинских беспилотников
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Воронеж
 
 
