Над Воронежской областью сбили шесть украинских беспилотников
2025-08-17T11:23:00+03:00
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили шесть украинских беспилотников над территорией Воронежской области, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."Семнадцатого августа с 9.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
