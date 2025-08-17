https://ria.ru/20250817/bespilotniki-2035852837.html
В Воронежской области в результате атаки БПЛА ВСУ ранен человек
В Воронежской области в результате атаки БПЛА ВСУ ранен человек - РИА Новости, 17.08.2025
В Воронежской области в результате атаки БПЛА ВСУ ранен человек
Около пяти БПЛА сбиты в Воронежской области, на железнодорожной станции ранен монтёр пути и повреждена ЛЭП, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T04:52:00+03:00
2025-08-17T04:52:00+03:00
2025-08-17T04:59:00+03:00
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Около пяти БПЛА сбиты в Воронежской области, на железнодорожной станции ранен монтёр пути и повреждена ЛЭП, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над тремя районами Воронежской области были обнаружены, подавлены и уничтожены ещё около пяти БПЛА. По предварительной информации, в одном из муниципалитетов ранение получил монтёр пути железнодорожной станции. Он госпитализирован в районную больницу", - написал он в Telegram-канале.Гусев уточнил, что в результате падения обломков беспилотника повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение нескольких поездов."Оперативные службы готовятся приступить к восстановлению линии электропередачи", - отметил он.Кроме того, по словам губернатора, в том же районе произошло возгорание магазина и вещевого рынка, на месте работают пожарные расчеты. Также еще в одном муниципалитете ликвидируется возгорание газовой трубы."Угроза непосредственной атаки беспилотниками сохраняется в трёх муниципалитетах области. Режим опасности атаки БПЛА действует во всем регионе", - подчеркнул Гусев.
https://ria.ru/20250805/obstrel-2033568286.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9843a3e7912bb910e5688bff4649cdcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Специальная военная операция на Украине
В Воронежской области в результате атаки БПЛА ВСУ ранен человек
В Воронежской области в результате атаки беспилотников ВСУ ранен монтер