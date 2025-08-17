Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области в результате атаки БПЛА ВСУ ранен человек - РИА Новости, 17.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
04:52 17.08.2025 (обновлено: 04:59 17.08.2025)
В Воронежской области в результате атаки БПЛА ВСУ ранен человек
В Воронежской области в результате атаки БПЛА ВСУ ранен человек
Около пяти БПЛА сбиты в Воронежской области, на железнодорожной станции ранен монтёр пути и повреждена ЛЭП, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Около пяти БПЛА сбиты в Воронежской области, на железнодорожной станции ранен монтёр пути и повреждена ЛЭП, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над тремя районами Воронежской области были обнаружены, подавлены и уничтожены ещё около пяти БПЛА. По предварительной информации, в одном из муниципалитетов ранение получил монтёр пути железнодорожной станции. Он госпитализирован в районную больницу", - написал он в Telegram-канале.Гусев уточнил, что в результате падения обломков беспилотника повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение нескольких поездов."Оперативные службы готовятся приступить к восстановлению линии электропередачи", - отметил он.Кроме того, по словам губернатора, в том же районе произошло возгорание магазина и вещевого рынка, на месте работают пожарные расчеты. Также еще в одном муниципалитете ликвидируется возгорание газовой трубы."Угроза непосредственной атаки беспилотниками сохраняется в трёх муниципалитетах области. Режим опасности атаки БПЛА действует во всем регионе", - подчеркнул Гусев.
В Воронежской области в результате атаки БПЛА ВСУ ранен человек

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Около пяти БПЛА сбиты в Воронежской области, на железнодорожной станции ранен монтёр пути и повреждена ЛЭП, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над тремя районами Воронежской области были обнаружены, подавлены и уничтожены ещё около пяти БПЛА. По предварительной информации, в одном из муниципалитетов ранение получил монтёр пути железнодорожной станции. Он госпитализирован в районную больницу", - написал он в Telegram-канале.
Гусев уточнил, что в результате падения обломков беспилотника повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение нескольких поездов.
"Оперативные службы готовятся приступить к восстановлению линии электропередачи", - отметил он.
Кроме того, по словам губернатора, в том же районе произошло возгорание магазина и вещевого рынка, на месте работают пожарные расчеты. Также еще в одном муниципалитете ликвидируется возгорание газовой трубы.
"Угроза непосредственной атаки беспилотниками сохраняется в трёх муниципалитетах области. Режим опасности атаки БПЛА действует во всем регионе", - подчеркнул Гусев.
В Белгородской области при обстреле и атаке дрона ВСУ ранены три человека
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
