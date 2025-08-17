https://ria.ru/20250817/bespilotniki-2035849469.html
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявили на территории Самарской области, сообщает МЧС России. РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили на территории Самарской области, сообщает МЧС России. "Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны!" - говорится в сообщении в приложении ведомства.
