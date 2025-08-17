https://ria.ru/20250817/belgorodskaya-2035880481.html

В Белгородской области два человека получили ранения из-за атак дронов ВСУ

2025-08-17T11:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

шебекино

ракитянский район

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мирный житель и боец подразделения "Орлан" ранены в муниципалитетах Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Два муниципалитета атакованы ВСУ. Ранены мирный житель и боец подразделения "Орлан". В посёлке Пролетарский Ракитянского района FPV-дрон сдетонировал возле стоянки на территории предприятия", - говорится в сообщении.Отмечается, что у одного из пострадавших минно-взрывная травма, баротравма и слепое осколочное ранение головы.Также при выполнении служебных задач в городе Шебекино вследствие детонации дрона боец подразделения "Орлан" получил осколочное ранение стопы, уточнил Гладков. Мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно, добавляется в публикации.

