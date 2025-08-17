Рейтинг@Mail.ru
Что известно о будущей свадьбе Анастасии Волочковой - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/balerina-2035559916.html
Что известно о будущей свадьбе Анастасии Волочковой
Что известно о будущей свадьбе Анастасии Волочковой - РИА Новости, 17.08.2025
Что известно о будущей свадьбе Анастасии Волочковой
Анастасия Волочкова снова оказалась в центре внимания. И на этот раз повод более чем интригующий. Заслуженная артистка России заявила, что готовится к свадьбе…... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T09:10:00+03:00
2025-08-17T09:10:00+03:00
россия
москва
анастасия волочкова
большой театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002814678_0:255:2852:1860_1920x0_80_0_0_89bd3df98baa673466e9a34c8f583aad.jpg
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Анастасия Волочкова снова оказалась в центре внимания. И на этот раз повод более чем интригующий. Заслуженная артистка России заявила, что готовится к свадьбе… с арабским шейхом. О своём "новом уровне отношений" балерина рассказала в соцсетях, опубликовав лаконичную, но громкую фразу: "Мой шейх остался со мной. Свадьба тогда в Эмиратах". Шутка ли это или правда, понять пока невозможно. Волочкова больше ничего не пояснила, а комментарии к этому посту и вовсе закрыла, оставив поклонников и журналистов в догадках.Впервые Анастасия и её загадочный избранник появились вместе 10 августа на закрытии международного кинофестиваля "Антарес" в Москве. По словам балерины, шейх был ею настолько очарован, что собирался увезти её в Эмираты на частном самолёте. Однако бывшая прима Большого театра отметила: подобными жестами её не удивить."Да это же просто Аркадий из Адлера!"В соцсетях раскопали, что "жених" Волочковой вовсе не арабский шейх. Мужчина лишь надел традиционную белую одежду, которую в ОАЭ носят состоятельные и влиятельные люди, и появился в этом образе на светском мероприятии, где и познакомился с балериной.По данным автора одного из Telegram-каналов, герой истории по имени Аркадий вообще известен как "большой шутник".В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Одни уверены, что Анастасия всё прекрасно знала и намеренно устроила яркое шоу. Другие же считают, что балерина стала жертвой розыгрыша:"Что и следовало ожидать", "Настоящий шейх так женщину не обнимает — он всегда стоит чуть впереди", "Настя опять аниматора наняла", "Да тут не она наняла, а над ней организаторы пошутили. Зная её симпатию к "иностранным специалистам" с Кавказа, подогнали "шейха" Аркашу из Адлера", - иронизируют пользователи в сети."Главный человеческий долг - жить в России"Волочкова подчеркнула, что никогда не покинет Россию, ведь именно здесь живёт её благодарная публика."Я никогда бы не уехала из России. Это страна, в которой я выросла, получила воспитание, образование. Я прославляла Россию на всех мировых сценах, во всех странах мира. У меня есть определённый патриотизм и главный человеческий долг жить в России", - заявила балерина.Она также рассказала, каким видит мужчину, с которым готова связать свою жизнь. По словам Анастасии, ей совершенно не важен социальный статус избранника."Меня не удивить ничем: ни частными яхтами, ни самолётами, ни курортами, ни отдыхом. Шейхи, не шейхи, абсолютно без разницы. Меня можно поразить добропорядочностью, благородными поступками, цветами, умением быть человеком и относиться к женщине с приоритетом, с большим уважением", - откровенничала ВолочковаНовый молодой "партнер"Не так давно интерес публики был прикован и к другим публикациям балерины, на которых она в компании молодого человека на Мальдивах. Любвеобильная и всегда откровенная Волочкова тогда продержала завесу тайны всего три дня, после чего призналась: её новый молодой спутник на Мальдивах 26-летний Марчел. Не просто попутчик, а партнёр и друг. Впрочем, уточнять, в каком именно смысле партнёр, балерина не стала."С моим партнёром и другом Марчелом прекрасно отдыхаем на мальдивском острове … Заодно репетируем тут на пляже. И с творческой миссией мы тут. Хотим создать Творческий центр на Мальдивах", - написала артистка в соцсети.Марчел, как выяснилось, танцор и участник шоу Волочковой "Одержимость". О романтической стороне их общения Анастасия умалчивает, а комментарии к публикации, как и прежде, остаются закрытыми.Друзья "королевских кровей"Не впервые Волочкова появляется на публике и в компании "царственных" особ. Так, в свете широко интереса к новому спорному бестселлеру королевского биографа Эндрю Лоуни, под названием "Взлёт и падение дома Йорков", в сети всплыли уникальные архивные фотографии.На них молодая Анастасия в образе феи Карабос во время дебюта в составе Английского национального балета и… скандально известный принц Эндрю, улыбающийся и обнимающий балерину после спектакля "Спящая красавица" в Royal Albert Hall в 2000 году.Ранее, отвечая на вопрос о частой смене "партнеров", Балерина в эфире программы "Шоу Воли" откровенно рассказала о своих страстях и призналась, что не мыслит жизнь без творчества, любви и ярких эмоций."Каждый человек чем-то в жизни одержим. Вот я одержима творчеством, любовью, сексуальностью, красотой, добротой. У меня всегда есть рядом любимый человек. Так получается, видимо, Вселенная понимает, что я ненавижу одиночество, я не могу его переносить", - призналась Волочкова.По её словам, именно поэтому романтические отношения, которые она ценит, часто сменяют друг друга, оставляя место для новых историй.Во время беседы ведущий Павел Воля неожиданно поинтересовался, что связывало её с Джимом Керри. Балерина, не уходя от ответа, улыбнулась и отметила, что знаменитый американский актёр "прекрасно целуется".
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002814678_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15bac3ae3550c21719184696a832ab6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, анастасия волочкова, большой театр
Россия, Москва, Анастасия Волочкова, Большой театр

Что известно о будущей свадьбе Анастасии Волочковой

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБалерина Анастасия Волочкова на церемонии вручения премии "Событие года" журнала "КиноРепортер" в Москве
Балерина Анастасия Волочкова на церемонии вручения премии Событие года журнала КиноРепортер в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Анастасия Волочкова снова оказалась в центре внимания. И на этот раз повод более чем интригующий. Заслуженная артистка России заявила, что готовится к свадьбе… с арабским шейхом. О своём "новом уровне отношений" балерина рассказала в соцсетях, опубликовав лаконичную, но громкую фразу: "Мой шейх остался со мной. Свадьба тогда в Эмиратах". Шутка ли это или правда, понять пока невозможно. Волочкова больше ничего не пояснила, а комментарии к этому посту и вовсе закрыла, оставив поклонников и журналистов в догадках.
Впервые Анастасия и её загадочный избранник появились вместе 10 августа на закрытии международного кинофестиваля "Антарес" в Москве. По словам балерины, шейх был ею настолько очарован, что собирался увезти её в Эмираты на частном самолёте. Однако бывшая прима Большого театра отметила: подобными жестами её не удивить.
Скриншот публикации Анастасии Волочковой в социальной сети
Скриншот публикации Анастасии Волочковой в социальной сети - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Скриншот публикации Анастасии Волочковой в социальной сети

"Да это же просто Аркадий из Адлера!"

В соцсетях раскопали, что "жених" Волочковой вовсе не арабский шейх. Мужчина лишь надел традиционную белую одежду, которую в ОАЭ носят состоятельные и влиятельные люди, и появился в этом образе на светском мероприятии, где и познакомился с балериной.
По данным автора одного из Telegram-каналов, герой истории по имени Аркадий вообще известен как "большой шутник".
В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Одни уверены, что Анастасия всё прекрасно знала и намеренно устроила яркое шоу. Другие же считают, что балерина стала жертвой розыгрыша:
"Что и следовало ожидать", "Настоящий шейх так женщину не обнимает — он всегда стоит чуть впереди", "Настя опять аниматора наняла", "Да тут не она наняла, а над ней организаторы пошутили. Зная её симпатию к "иностранным специалистам" с Кавказа, подогнали "шейха" Аркашу из Адлера", - иронизируют пользователи в сети.
© Фото : Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Фото : Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова

"Главный человеческий долг - жить в России"

Волочкова подчеркнула, что никогда не покинет Россию, ведь именно здесь живёт её благодарная публика.
"Я никогда бы не уехала из России. Это страна, в которой я выросла, получила воспитание, образование. Я прославляла Россию на всех мировых сценах, во всех странах мира. У меня есть определённый патриотизм и главный человеческий долг жить в России", - заявила балерина.
Она также рассказала, каким видит мужчину, с которым готова связать свою жизнь. По словам Анастасии, ей совершенно не важен социальный статус избранника.
"Меня не удивить ничем: ни частными яхтами, ни самолётами, ни курортами, ни отдыхом. Шейхи, не шейхи, абсолютно без разницы. Меня можно поразить добропорядочностью, благородными поступками, цветами, умением быть человеком и относиться к женщине с приоритетом, с большим уважением", - откровенничала Волочкова
© Фото : соцсети Анастасии ВолочковойФото, опубликованное Анастасией Волочковой
Фото, опубликованное Анастасией Волочковой - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Фото : соцсети Анастасии Волочковой
Фото, опубликованное Анастасией Волочковой

Новый молодой "партнер"

Не так давно интерес публики был прикован и к другим публикациям балерины, на которых она в компании молодого человека на Мальдивах. Любвеобильная и всегда откровенная Волочкова тогда продержала завесу тайны всего три дня, после чего призналась: её новый молодой спутник на Мальдивах 26-летний Марчел. Не просто попутчик, а партнёр и друг. Впрочем, уточнять, в каком именно смысле партнёр, балерина не стала.
"С моим партнёром и другом Марчелом прекрасно отдыхаем на мальдивском острове … Заодно репетируем тут на пляже. И с творческой миссией мы тут. Хотим создать Творческий центр на Мальдивах", - написала артистка в соцсети.
Марчел, как выяснилось, танцор и участник шоу Волочковой "Одержимость". О романтической стороне их общения Анастасия умалчивает, а комментарии к публикации, как и прежде, остаются закрытыми.
© Фото : страница Анастасии Волочковой в соцсетиАнастасия Волочкова и Сергей Кузнецов
Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Фото : страница Анастасии Волочковой в соцсети
Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов

Друзья "королевских кровей"

Не впервые Волочкова появляется на публике и в компании "царственных" особ. Так, в свете широко интереса к новому спорному бестселлеру королевского биографа Эндрю Лоуни, под названием "Взлёт и падение дома Йорков", в сети всплыли уникальные архивные фотографии.
На них молодая Анастасия в образе феи Карабос во время дебюта в составе Английского национального балета и… скандально известный принц Эндрю, улыбающийся и обнимающий балерину после спектакля "Спящая красавица" в Royal Albert Hall в 2000 году.
Ранее, отвечая на вопрос о частой смене "партнеров", Балерина в эфире программы "Шоу Воли" откровенно рассказала о своих страстях и призналась, что не мыслит жизнь без творчества, любви и ярких эмоций.
© YesNoYes/YoutubeСкриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу "ДаДа — НетНет"
Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу ДаДа — НетНет - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© YesNoYes/Youtube
Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу "ДаДа — НетНет"
"Каждый человек чем-то в жизни одержим. Вот я одержима творчеством, любовью, сексуальностью, красотой, добротой. У меня всегда есть рядом любимый человек. Так получается, видимо, Вселенная понимает, что я ненавижу одиночество, я не могу его переносить", - призналась Волочкова.
По её словам, именно поэтому романтические отношения, которые она ценит, часто сменяют друг друга, оставляя место для новых историй.
Во время беседы ведущий Павел Воля неожиданно поинтересовался, что связывало её с Джимом Керри. Балерина, не уходя от ответа, улыбнулась и отметила, что знаменитый американский актёр "прекрасно целуется".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАртистка балета, танцовщица, общественный деятель Анастасия Волочкова на фестивале VK Fest в Москве
Артистка балета, танцовщица, общественный деятель Анастасия Волочкова на фестивале VK Fest в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Артистка балета, танцовщица, общественный деятель Анастасия Волочкова на фестивале VK Fest в Москве
 
РоссияМоскваАнастасия ВолочковаБольшой театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала