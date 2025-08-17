https://ria.ru/20250817/balerina-2035559916.html

Что известно о будущей свадьбе Анастасии Волочковой

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Анастасия Волочкова снова оказалась в центре внимания. И на этот раз повод более чем интригующий. Заслуженная артистка России заявила, что готовится к свадьбе… с арабским шейхом. О своём "новом уровне отношений" балерина рассказала в соцсетях, опубликовав лаконичную, но громкую фразу: "Мой шейх остался со мной. Свадьба тогда в Эмиратах". Шутка ли это или правда, понять пока невозможно. Волочкова больше ничего не пояснила, а комментарии к этому посту и вовсе закрыла, оставив поклонников и журналистов в догадках.Впервые Анастасия и её загадочный избранник появились вместе 10 августа на закрытии международного кинофестиваля "Антарес" в Москве. По словам балерины, шейх был ею настолько очарован, что собирался увезти её в Эмираты на частном самолёте. Однако бывшая прима Большого театра отметила: подобными жестами её не удивить."Да это же просто Аркадий из Адлера!"В соцсетях раскопали, что "жених" Волочковой вовсе не арабский шейх. Мужчина лишь надел традиционную белую одежду, которую в ОАЭ носят состоятельные и влиятельные люди, и появился в этом образе на светском мероприятии, где и познакомился с балериной.По данным автора одного из Telegram-каналов, герой истории по имени Аркадий вообще известен как "большой шутник".В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Одни уверены, что Анастасия всё прекрасно знала и намеренно устроила яркое шоу. Другие же считают, что балерина стала жертвой розыгрыша:"Что и следовало ожидать", "Настоящий шейх так женщину не обнимает — он всегда стоит чуть впереди", "Настя опять аниматора наняла", "Да тут не она наняла, а над ней организаторы пошутили. Зная её симпатию к "иностранным специалистам" с Кавказа, подогнали "шейха" Аркашу из Адлера", - иронизируют пользователи в сети."Главный человеческий долг - жить в России"Волочкова подчеркнула, что никогда не покинет Россию, ведь именно здесь живёт её благодарная публика."Я никогда бы не уехала из России. Это страна, в которой я выросла, получила воспитание, образование. Я прославляла Россию на всех мировых сценах, во всех странах мира. У меня есть определённый патриотизм и главный человеческий долг жить в России", - заявила балерина.Она также рассказала, каким видит мужчину, с которым готова связать свою жизнь. По словам Анастасии, ей совершенно не важен социальный статус избранника."Меня не удивить ничем: ни частными яхтами, ни самолётами, ни курортами, ни отдыхом. Шейхи, не шейхи, абсолютно без разницы. Меня можно поразить добропорядочностью, благородными поступками, цветами, умением быть человеком и относиться к женщине с приоритетом, с большим уважением", - откровенничала ВолочковаНовый молодой "партнер"Не так давно интерес публики был прикован и к другим публикациям балерины, на которых она в компании молодого человека на Мальдивах. Любвеобильная и всегда откровенная Волочкова тогда продержала завесу тайны всего три дня, после чего призналась: её новый молодой спутник на Мальдивах 26-летний Марчел. Не просто попутчик, а партнёр и друг. Впрочем, уточнять, в каком именно смысле партнёр, балерина не стала."С моим партнёром и другом Марчелом прекрасно отдыхаем на мальдивском острове … Заодно репетируем тут на пляже. И с творческой миссией мы тут. Хотим создать Творческий центр на Мальдивах", - написала артистка в соцсети.Марчел, как выяснилось, танцор и участник шоу Волочковой "Одержимость". О романтической стороне их общения Анастасия умалчивает, а комментарии к публикации, как и прежде, остаются закрытыми.Друзья "королевских кровей"Не впервые Волочкова появляется на публике и в компании "царственных" особ. Так, в свете широко интереса к новому спорному бестселлеру королевского биографа Эндрю Лоуни, под названием "Взлёт и падение дома Йорков", в сети всплыли уникальные архивные фотографии.На них молодая Анастасия в образе феи Карабос во время дебюта в составе Английского национального балета и… скандально известный принц Эндрю, улыбающийся и обнимающий балерину после спектакля "Спящая красавица" в Royal Albert Hall в 2000 году.Ранее, отвечая на вопрос о частой смене "партнеров", Балерина в эфире программы "Шоу Воли" откровенно рассказала о своих страстях и призналась, что не мыслит жизнь без творчества, любви и ярких эмоций."Каждый человек чем-то в жизни одержим. Вот я одержима творчеством, любовью, сексуальностью, красотой, добротой. У меня всегда есть рядом любимый человек. Так получается, видимо, Вселенная понимает, что я ненавижу одиночество, я не могу его переносить", - призналась Волочкова.По её словам, именно поэтому романтические отношения, которые она ценит, часто сменяют друг друга, оставляя место для новых историй.Во время беседы ведущий Павел Воля неожиданно поинтересовался, что связывало её с Джимом Керри. Балерина, не уходя от ответа, улыбнулась и отметила, что знаменитый американский актёр "прекрасно целуется".

