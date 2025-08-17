Что известно о будущей свадьбе Анастасии Волочковой
Балерина Анастасия Волочкова
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Анастасия Волочкова снова оказалась в центре внимания. И на этот раз повод более чем интригующий. Заслуженная артистка России заявила, что готовится к свадьбе… с арабским шейхом. О своём "новом уровне отношений" балерина рассказала в соцсетях, опубликовав лаконичную, но громкую фразу: "Мой шейх остался со мной. Свадьба тогда в Эмиратах". Шутка ли это или правда, понять пока невозможно. Волочкова больше ничего не пояснила, а комментарии к этому посту и вовсе закрыла, оставив поклонников и журналистов в догадках.
Впервые Анастасия и её загадочный избранник появились вместе 10 августа на закрытии международного кинофестиваля "Антарес" в Москве. По словам балерины, шейх был ею настолько очарован, что собирался увезти её в Эмираты на частном самолёте. Однако бывшая прима Большого театра отметила: подобными жестами её не удивить.
"Да это же просто Аркадий из Адлера!"
В соцсетях раскопали, что "жених" Волочковой вовсе не арабский шейх. Мужчина лишь надел традиционную белую одежду, которую в ОАЭ носят состоятельные и влиятельные люди, и появился в этом образе на светском мероприятии, где и познакомился с балериной.
По данным автора одного из Telegram-каналов, герой истории по имени Аркадий вообще известен как "большой шутник".
В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Одни уверены, что Анастасия всё прекрасно знала и намеренно устроила яркое шоу. Другие же считают, что балерина стала жертвой розыгрыша:
"Что и следовало ожидать", "Настоящий шейх так женщину не обнимает — он всегда стоит чуть впереди", "Настя опять аниматора наняла", "Да тут не она наняла, а над ней организаторы пошутили. Зная её симпатию к "иностранным специалистам" с Кавказа, подогнали "шейха" Аркашу из Адлера", - иронизируют пользователи в сети.
Анастасия Волочкова
"Главный человеческий долг - жить в России"
Волочкова подчеркнула, что никогда не покинет Россию, ведь именно здесь живёт её благодарная публика.
"Я никогда бы не уехала из России. Это страна, в которой я выросла, получила воспитание, образование. Я прославляла Россию на всех мировых сценах, во всех странах мира. У меня есть определённый патриотизм и главный человеческий долг жить в России", - заявила балерина.
Она также рассказала, каким видит мужчину, с которым готова связать свою жизнь. По словам Анастасии, ей совершенно не важен социальный статус избранника.
"Меня не удивить ничем: ни частными яхтами, ни самолётами, ни курортами, ни отдыхом. Шейхи, не шейхи, абсолютно без разницы. Меня можно поразить добропорядочностью, благородными поступками, цветами, умением быть человеком и относиться к женщине с приоритетом, с большим уважением", - откровенничала Волочкова
Фото, опубликованное Анастасией Волочковой
Новый молодой "партнер"
Не так давно интерес публики был прикован и к другим публикациям балерины, на которых она в компании молодого человека на Мальдивах. Любвеобильная и всегда откровенная Волочкова тогда продержала завесу тайны всего три дня, после чего призналась: её новый молодой спутник на Мальдивах 26-летний Марчел. Не просто попутчик, а партнёр и друг. Впрочем, уточнять, в каком именно смысле партнёр, балерина не стала.
"С моим партнёром и другом Марчелом прекрасно отдыхаем на мальдивском острове … Заодно репетируем тут на пляже. И с творческой миссией мы тут. Хотим создать Творческий центр на Мальдивах", - написала артистка в соцсети.
Марчел, как выяснилось, танцор и участник шоу Волочковой "Одержимость". О романтической стороне их общения Анастасия умалчивает, а комментарии к публикации, как и прежде, остаются закрытыми.
Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов
Друзья "королевских кровей"
Не впервые Волочкова появляется на публике и в компании "царственных" особ. Так, в свете широко интереса к новому спорному бестселлеру королевского биографа Эндрю Лоуни, под названием "Взлёт и падение дома Йорков", в сети всплыли уникальные архивные фотографии.
На них молодая Анастасия в образе феи Карабос во время дебюта в составе Английского национального балета и… скандально известный принц Эндрю, улыбающийся и обнимающий балерину после спектакля "Спящая красавица" в Royal Albert Hall в 2000 году.
Ранее, отвечая на вопрос о частой смене "партнеров", Балерина в эфире программы "Шоу Воли" откровенно рассказала о своих страстях и призналась, что не мыслит жизнь без творчества, любви и ярких эмоций.
"Каждый человек чем-то в жизни одержим. Вот я одержима творчеством, любовью, сексуальностью, красотой, добротой. У меня всегда есть рядом любимый человек. Так получается, видимо, Вселенная понимает, что я ненавижу одиночество, я не могу его переносить", - призналась Волочкова.
По её словам, именно поэтому романтические отношения, которые она ценит, часто сменяют друг друга, оставляя место для новых историй.
Во время беседы ведущий Павел Воля неожиданно поинтересовался, что связывало её с Джимом Керри. Балерина, не уходя от ответа, улыбнулась и отметила, что знаменитый американский актёр "прекрасно целуется".
Артистка балета, танцовщица, общественный деятель Анастасия Волочкова