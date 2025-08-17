https://ria.ru/20250817/aktrisa-2035553127.html

Сложный брак: почему Кобзон и Гурченко не разговаривали 40 лет

Сложный брак: почему Кобзон и Гурченко не разговаривали 40 лет - РИА Новости, 17.08.2025

Сложный брак: почему Кобзон и Гурченко не разговаривали 40 лет

В советской богемной среде редко встретишь союз, о котором говорили бы с таким же интересом, как о браке Людмилы Гурченко и Иосифа Кобзона. Они были легендами... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T08:30:00+03:00

2025-08-17T08:30:00+03:00

2025-08-17T08:30:00+03:00

москва

иосиф кобзон

людмила гурченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917461738_0:341:2048:1493_1920x0_80_0_0_3e09fdcc1becc7952e977ec97a69eb0a.jpg

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. В советской богемной среде редко встретишь союз, о котором говорили бы с таким же интересом, как о браке Людмилы Гурченко и Иосифа Кобзона. Они были легендами при жизни. Красавцы, любимцы публики, символы эпохи. Казалось, что два таких таланта просто обязаны сложиться в идеальную пару. Но жизнь распорядилась иначе. Три года брака, сорок лет молчания, и ни одного шага навстречу друг другу за все это время.Звездная параКогда они встретились, обоим было чуть за тридцать. За плечами Гурченко уже стояла "Карнавальная ночь" - фильм, который смотрела буквально вся страна. Кобзон к этому моменту исполнил свою знаменитую "А у нас во дворе".Оба уже имели тяжелый опыт в любви: Кобзон расстался с Вероникой Кругловой, Гурченко побывала замужем трижды. Но, несмотря на личные разочарования, Людмила всё еще верила, что любовь способна перевернуть жизнь.Кобзон, как и тысячи мужчин того времени, был очарован ею заочно. Роман начался после дружеской вечеринки, на которую были оба приглашены. Через короткое время Гурченко с дочерью переехала в квартиру певца.Два медведя в одной берлогеДва больших артиста под одной крышей - это всегда борьба за внимание и место под солнцем. Гурченко шутливо говорила: "два медведя в одной берлоге не уживаются".Шутка шуткой, но в её словах звучала истина. В начале их брака настоящей звездой считался прежде всего Кобзон: его гастроли, концерты и частые появления на телевидении подчеркивали этот успех. А Людмилу, когда-то взлетевшую после "Карнавальной ночи", режиссеры почти забыли. Она снималась редко и в эпизодах, домашний телефон молчал и ежедневно напоминал о простое, который она ненавидела.Ревность к успеху мужа, чувство собственной ненужности и уязвленная гордость накапливались. Кобзон мог бы поддержать жену, подключить свои связи, но он был поглощен собственными делами. Гурченко же, с её независимым характером, не стала просить помощи.Однажды к ним приехала съёмочная группа. Гурченко играла на рояле, но режиссёр попросил уступить место мужу. Она закрыла крышку и ушла, не проронив ни слова, но оставив всех с ощутимым осадком.На гастролях в Сочи коллега пошутил, что публика аплодировала Кобзону громче. Гурченко ответила сухо: "У кого микрофон громче, у того и аплодисменты звучат", и это была уже не шутка.К их разногласиям добавилась и "бытовуха": Иосиф мечтал о классической семье - тихий дом, жена-хранительница очага, запах пирогов на кухне. Но Гурченко была другой породы. Домохозяйка? Никогда. Её жизнь была на сцене, в кадре, под светом софитов. Так в квартире, где так ни разу и не запахло выпечкой, всё чаще витал запах обид. Развод был неизбежен.Позже Кобзон говорил: "Мы календарных три года пробыли вместе. После этого сорок лет, до её ухода из жизни, не общались".Людмила же, как и в других расставаниях, вычеркнула его из своей жизни раз и навсегда."Значит, всё ещё любишь!"Через год после развода Иосиф женился на Нелли - девушке, которая стала полной противоположностью бывшей жены. Она не соперничала, не претендовала на место рядом на сцене.Её мудрость и терпение помогли построить крепкую семью, которой Кобзон гордился. Даже Вероника Круглова, первая жена певца, спустя годы наладила отношения с новой избранницей бывшего мужа.Гурченко же после развода 18 лет прожила с Константином Купервейсом. Он был моложе на 15 лет, но стал её опорой. Купервейс принимал правила игры: рядом с королевой можно быть только свитой. Эти годы стали временем её большого возвращения в кино. Из молодой "Карнавальной" девочки она превратилась в зрелую, сложную актрису.В отличие от неё, Кобзон не знал простоев. Его популярность только росла, он оставался человеком, к которому шли за помощью. Считалось, что, если он за кого-то замолвит слово, дело будет решено.Но и в его семье не всегда было гладко: в 1980 году, во время Олимпиады в Москве, Нелли уходила от мужа из-за слухов о его романе. Вернулась лишь после того, как Кобзон оказался прикован к постели с сильнейшим радикулитом.Гурченко же измены не простила бы никогда. А еще она во всем стремилась быть главной. Устав быть на вторых ролях, из семьи ушел и Купервейс. После этого Гурченко встретила продюсера Сергея Сенина, который стал её последним мужем.После многих лет, столкнувшись за кулисами с Иосифом Кобзоном, они обменялись лишь парой фраз: она прошипела "Ненавижу!", а он, с лёгким оттенком обиды, ответил: "Значит, всё ещё любишь...".

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, иосиф кобзон, людмила гурченко