https://ria.ru/20250817/akter-2035938094.html
Умер актер из фильма "Звездные войны"
Умер актер из фильма "Звездные войны" - РИА Новости, 17.08.2025
Умер актер из фильма "Звездные войны"
Британский актер Теренс Стэмп, известный по роли в фильме "Звездные войны" умер на 88-м году жизни, сообщила газета Independent со ссылкой на его семью. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T19:13:00+03:00
2025-08-17T19:13:00+03:00
2025-08-17T22:42:00+03:00
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035937534_0:140:2979:1816_1920x0_80_0_0_de80bfe969be74f55be854f556bd0352.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Британский актер Теренс Стэмп, известный по роли в фильме "Звездные войны" умер на 88-м году жизни, сообщила газета Independent со ссылкой на его семью.Как отмечается в публикации, за свою карьеру Стэмп снялся более чем в 60 фильмах. Он получил на "Оскар" за одну из своих первых ролей в фильме "Билли Бад" 1962 года."Как актер и писатель, он оставил после себя выдающиеся работы, которые продолжат трогать и вдохновлять людей еще многие годы", — приводит газета слова семьи Стэмпа.В конце 1960-х Стэмп работал с итальянскими режиссерами Федерико Феллини и Пьером Паоло Пазолини, а в 1978 и 1980 годах сыграл антигероя Генерала Зода в фильмах "Супермен" и "Супермен-2". Также известность ему принесли роли в фильмах "Коллекционер", "Особо опасен" и "Звездные войны. Эпизод I — Скрытая угроза", где он сыграл канцлера Валорума.
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035937534_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_1913f26bffa82485b25d143182403c62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
Умер актер из фильма "Звездные войны"
Британский актер Терененс Стэмп умер на 88-м году жизни
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
Британский актер Теренс Стэмп, известный по роли в фильме "Звездные войны" умер на 88-м году жизни, сообщила газета Independent
со ссылкой на его семью.
Как отмечается в публикации, за свою карьеру Стэмп снялся более чем в 60 фильмах. Он получил на "Оскар" за одну из своих первых ролей в фильме "Билли Бад" 1962 года.
"Как актер и писатель, он оставил после себя выдающиеся работы, которые продолжат трогать и вдохновлять людей еще многие годы", — приводит газета слова семьи Стэмпа.
В конце 1960-х Стэмп работал с итальянскими режиссерами Федерико Феллини и Пьером Паоло Пазолини, а в 1978 и 1980 годах сыграл антигероя Генерала Зода в фильмах "Супермен" и "Супермен-2". Также известность ему принесли роли в фильмах "Коллекционер", "Особо опасен" и "Звездные войны. Эпизод I — Скрытая угроза", где он сыграл канцлера Валорума.