Умер актер из фильма "Звездные войны"

2025-08-17T19:13:00+03:00

2025-08-17T22:42:00+03:00

в мире

великобритания

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Британский актер Теренс Стэмп, известный по роли в фильме "Звездные войны" умер на 88-м году жизни, сообщила газета Independent со ссылкой на его семью.Как отмечается в публикации, за свою карьеру Стэмп снялся более чем в 60 фильмах. Он получил на "Оскар" за одну из своих первых ролей в фильме "Билли Бад" 1962 года."Как актер и писатель, он оставил после себя выдающиеся работы, которые продолжат трогать и вдохновлять людей еще многие годы", — приводит газета слова семьи Стэмпа.В конце 1960-х Стэмп работал с итальянскими режиссерами Федерико Феллини и Пьером Паоло Пазолини, а в 1978 и 1980 годах сыграл антигероя Генерала Зода в фильмах "Супермен" и "Супермен-2". Также известность ему принесли роли в фильмах "Коллекционер", "Особо опасен" и "Звездные войны. Эпизод I — Скрытая угроза", где он сыграл канцлера Валорума.

великобритания

2025

