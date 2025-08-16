https://ria.ru/20250816/zhurnalisty-2035674950.html
На пресс-конференции Путина и Трампа будут критикуемые президентом США СМИ
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Журналисты телекомпаний CNN, NBC, CBS, ABC, которые критикуются президентом США Дональдом Трампом, примут участие в пресс-конференции Трампа и президента России Владимира Путина по итогам переговоров двух лидеров, передает корреспондент РИА Новости. Всего зал вмещает 200 человек. В настоящее время лидеры продолжают переговоры в узком формате.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
