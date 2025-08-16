https://ria.ru/20250816/zemletryasenie-2035726787.html
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,6
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Австралии, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 23.49 по времени UTC (02.49 мск в субботу) в 141 километре к северу от города Тувумба с населением 131 тысяча человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
