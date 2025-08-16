Рейтинг@Mail.ru
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 16.08.2025
04:41 16.08.2025
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 16.08.2025
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Австралии, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T04:41:00+03:00
2025-08-16T04:41:00+03:00
в мире
австралия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Австралии, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 23.49 по времени UTC (02.49 мск в субботу) в 141 километре к северу от города Тувумба с населением 131 тысяча человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20250816/kamchatka-2035724165.html
австралия
в мире, австралия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Австралия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Австралии в субботу произошло землетрясение магнитудой 5,6

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Австралии, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземный толчок был зафиксирован в 23.49 по времени UTC (02.49 мск в субботу) в 141 километре к северу от города Тувумба с населением 131 тысяча человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0
04:23
 
В миреАвстралияЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
