У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

2025-08-16T01:32:00+03:00

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у побережья Камчатки, информирует региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. "Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 252. Глубина (в километрах): 40,1. Магнитуда: 5,1", - говорится в сообщении в Telegram-канале ФИЦ ЕГС РАН с отчетами службы о произошедших землетрясениях. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.

