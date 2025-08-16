Рейтинг@Mail.ru
Экс-подполковник СБУ сравнил Зеленского с проигравшим в казино игроком - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/zelenskiy-2035802087.html
Экс-подполковник СБУ сравнил Зеленского с проигравшим в казино игроком
Экс-подполковник СБУ сравнил Зеленского с проигравшим в казино игроком - РИА Новости, 16.08.2025
Экс-подполковник СБУ сравнил Зеленского с проигравшим в казино игроком
Владимир Зеленский в своем желании продолжать боевые действия напоминает проигравшегося игрока казино, который не может остановиться в надежде все отыграть,... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T17:05:00+03:00
2025-08-16T17:05:00+03:00
в мире
владимир зеленский
василий прозоров
служба безопасности украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017185047_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_076c700cf9899861f9bd9880e9b2dc75.jpg
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский в своем желании продолжать боевые действия напоминает проигравшегося игрока казино, который не может остановиться в надежде все отыграть, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Он, скорее, выберет стратегию продолжать сражаться в надежде на то, что что-то случится… Это как в казино – когда уже все проиграл, но ставишь на кон дом, машину в надежде отыграться. А карта уже не прет. Вот Зеленский сейчас в таком положении", - считает Прозоров. В пятницу на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Зеленский заявил, что после саммита РФ-США на Аляске в очередной раз скоординировал позиции с лидерами ЕС, призвал прекратить огонь и не решать вопросы урегулирования без Украины.
https://ria.ru/20250816/rada-2035789200.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017185047_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4238b6e9a97b77ae6fccb5d19355715d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, василий прозоров, служба безопасности украины, украина
В мире, Владимир Зеленский, Василий Прозоров, Служба безопасности Украины, Украина
Экс-подполковник СБУ сравнил Зеленского с проигравшим в казино игроком

Прозоров назвал Зеленского проигравшим игроком казино

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский в своем желании продолжать боевые действия напоминает проигравшегося игрока казино, который не может остановиться в надежде все отыграть, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
"Он, скорее, выберет стратегию продолжать сражаться в надежде на то, что что-то случится… Это как в казино – когда уже все проиграл, но ставишь на кон дом, машину в надежде отыграться. А карта уже не прет. Вот Зеленский сейчас в таком положении", - считает Прозоров.
В пятницу на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Зеленский заявил, что после саммита РФ-США на Аляске в очередной раз скоординировал позиции с лидерами ЕС, призвал прекратить огонь и не решать вопросы урегулирования без Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Раде заявили, что у Зеленского нет шансов продолжать конфликт
Вчера, 15:23
 
В миреВладимир ЗеленскийВасилий ПрозоровСлужба безопасности УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала