https://ria.ru/20250816/zelenskiy-2035802087.html

Экс-подполковник СБУ сравнил Зеленского с проигравшим в казино игроком

Экс-подполковник СБУ сравнил Зеленского с проигравшим в казино игроком - РИА Новости, 16.08.2025

Экс-подполковник СБУ сравнил Зеленского с проигравшим в казино игроком

Владимир Зеленский в своем желании продолжать боевые действия напоминает проигравшегося игрока казино, который не может остановиться в надежде все отыграть,... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T17:05:00+03:00

2025-08-16T17:05:00+03:00

2025-08-16T17:05:00+03:00

в мире

владимир зеленский

василий прозоров

служба безопасности украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017185047_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_076c700cf9899861f9bd9880e9b2dc75.jpg

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский в своем желании продолжать боевые действия напоминает проигравшегося игрока казино, который не может остановиться в надежде все отыграть, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Он, скорее, выберет стратегию продолжать сражаться в надежде на то, что что-то случится… Это как в казино – когда уже все проиграл, но ставишь на кон дом, машину в надежде отыграться. А карта уже не прет. Вот Зеленский сейчас в таком положении", - считает Прозоров. В пятницу на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Зеленский заявил, что после саммита РФ-США на Аляске в очередной раз скоординировал позиции с лидерами ЕС, призвал прекратить огонь и не решать вопросы урегулирования без Украины.

https://ria.ru/20250816/rada-2035789200.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, василий прозоров, служба безопасности украины, украина