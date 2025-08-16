https://ria.ru/20250816/zelenskiy-2035802087.html
Экс-подполковник СБУ сравнил Зеленского с проигравшим в казино игроком
16.08.2025
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский в своем желании продолжать боевые действия напоминает проигравшегося игрока казино, который не может остановиться в надежде все отыграть, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Он, скорее, выберет стратегию продолжать сражаться в надежде на то, что что-то случится… Это как в казино – когда уже все проиграл, но ставишь на кон дом, машину в надежде отыграться. А карта уже не прет. Вот Зеленский сейчас в таком положении", - считает Прозоров. В пятницу на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Зеленский заявил, что после саммита РФ-США на Аляске в очередной раз скоординировал позиции с лидерами ЕС, призвал прекратить огонь и не решать вопросы урегулирования без Украины.
