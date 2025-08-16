https://ria.ru/20250816/zelenskiy-2035769487.html
В Турции сообщили Зеленскому плохие новости после встречи Путина и Трампа
В Турции сообщили Зеленскому плохие новости после встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
В Турции сообщили Зеленскому плохие новости после встречи Путина и Трампа
На Владимира Зеленского после саммита на Аляске будут оказывать давление для урегулирования украинского кризиса, пишет TRT Global. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. На Владимира Зеленского после саммита на Аляске будут оказывать давление для урегулирования украинского кризиса, пишет TRT Global."Историческая встреча усилит давление с целью прекращения этого ужасного конфликт на Украине, что не может не радовать. Хотя я подозреваю, что большая часть давления ляжет на плечи Зеленского", — говорится в публикации.В субботу на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба президента заявили о готовности работать над завершением конфликта.Хозяин Белого дома также призвал главу киевского режима пойти на сделку с Россией, добавив, что возможность мира зависит от него и европейских стран.
В Турции сообщили Зеленскому плохие новости после встречи Путина и Трампа
