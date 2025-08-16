Рейтинг@Mail.ru
В Турции сообщили Зеленскому плохие новости после встречи Путина и Трампа
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 16.08.2025
В Турции сообщили Зеленскому плохие новости после встречи Путина и Трампа
В Турции сообщили Зеленскому плохие новости после встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
В Турции сообщили Зеленскому плохие новости после встречи Путина и Трампа
На Владимира Зеленского после саммита на Аляске будут оказывать давление для урегулирования украинского кризиса, пишет TRT Global. РИА Новости, 16.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
россия
украина
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. На Владимира Зеленского после саммита на Аляске будут оказывать давление для урегулирования украинского кризиса, пишет TRT Global."Историческая встреча усилит давление с целью прекращения этого ужасного конфликт на Украине, что не может не радовать. Хотя я подозреваю, что большая часть давления ляжет на плечи Зеленского", — говорится в публикации.В субботу на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба президента заявили о готовности работать над завершением конфликта.Хозяин Белого дома также призвал главу киевского режима пойти на сделку с Россией, добавив, что возможность мира зависит от него и европейских стран.
россия
украина
в мире, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, россия, украина, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, Украина, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Турции сообщили Зеленскому плохие новости после встречи Путина и Трампа

TRT Global: на Зеленского начнут оказывать давление после саммита на Аляске

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. На Владимира Зеленского после саммита на Аляске будут оказывать давление для урегулирования украинского кризиса, пишет TRT Global.
"Историческая встреча усилит давление с целью прекращения этого ужасного конфликт на Украине, что не может не радовать. Хотя я подозреваю, что большая часть давления ляжет на плечи Зеленского", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
В США сделали тяжелое признание о Путине после саммита на Аляске
12:08
В субботу на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба президента заявили о готовности работать над завершением конфликта.
Хозяин Белого дома также призвал главу киевского режима пойти на сделку с Россией, добавив, что возможность мира зависит от него и европейских стран.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске
В Польше сделали громкое заявление о Путине после встречи с Трампом
10:31
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, Украина, Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
