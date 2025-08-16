Зеленский подтвердил визит в США для встречи с Трампом
Зеленский подтвердил разговор с Трампом и лидерами ЕС после саммита России и США
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский подтвердил разговор с президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран ЕС после саммита РФ-США, а также запланированный на понедельник, 18 августа, визит в Штаты для встречи с американским лидером.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом распространило информацию о разговоре Трампа с лидерами стран НАТО после продолжительного звонка с Владимиром Зеленским. При этом портал Axios сообщил со ссылкой на источник, что разговор между Трампом, Зеленским и лидерами стран НАТО после саммита РФ-США был "непростым". Как позже сообщил портал, Зеленский планирует поехать в Вашингтон на встречу с Трампом уже в понедельник.
"Длительный, содержательный разговор с президентом Трампом сначала один на один, а затем также при участии европейских лидеров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
Как заявил Зеленский, разговор продлился более полутора часов, из них около часа - наедине с Трампом.
Зеленский заявил о готовности "максимально продуктивно" работать ради достижения мира и объявил о своем готовящемся визите в США для личной встречи с американским президентом, где намерен обсудить детали о возможном завершении конфликта.
Встреча намечена на понедельник, 18 августа.
Зеленский также заявил, что поддерживает предложенную Трампом трехстороннюю встречу в формате "Украина-США-Россия".
При этом Зеленский настаивает на необходимости участия представителей ЕС в переговорном процессе.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.