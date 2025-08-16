https://ria.ru/20250816/zelenskiy-2035768144.html

Зеленский подтвердил визит в США для встречи с Трампом

Зеленский подтвердил визит в США для встречи с Трампом - РИА Новости, 16.08.2025

Зеленский подтвердил визит в США для встречи с Трампом

Владимир Зеленский подтвердил разговор с президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран ЕС после саммита РФ-США, а также запланированный на понедельник, 18... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T12:23:00+03:00

2025-08-16T12:23:00+03:00

2025-08-16T12:23:00+03:00

в мире

россия

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899812_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_f79e8fe85a16b9aa804536d8e4296d06.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский подтвердил разговор с президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран ЕС после саммита РФ-США, а также запланированный на понедельник, 18 августа, визит в Штаты для встречи с американским лидером. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом распространило информацию о разговоре Трампа с лидерами стран НАТО после продолжительного звонка с Владимиром Зеленским. При этом портал Axios сообщил со ссылкой на источник, что разговор между Трампом, Зеленским и лидерами стран НАТО после саммита РФ-США был "непростым". Как позже сообщил портал, Зеленский планирует поехать в Вашингтон на встречу с Трампом уже в понедельник. "Длительный, содержательный разговор с президентом Трампом сначала один на один, а затем также при участии европейских лидеров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского. Как заявил Зеленский, разговор продлился более полутора часов, из них около часа - наедине с Трампом. Зеленский заявил о готовности "максимально продуктивно" работать ради достижения мира и объявил о своем готовящемся визите в США для личной встречи с американским президентом, где намерен обсудить детали о возможном завершении конфликта. Встреча намечена на понедельник, 18 августа. Зеленский также заявил, что поддерживает предложенную Трампом трехстороннюю встречу в формате "Украина-США-Россия". При этом Зеленский настаивает на необходимости участия представителей ЕС в переговорном процессе. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035756940.html

https://ria.ru/20250816/tramp-2035761525.html

https://ria.ru/20250816/tramp-2035764755.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, нато