16.08.2025

Зеленский подтвердил визит в США для встречи с Трампом
12:23 16.08.2025
Зеленский подтвердил визит в США для встречи с Трампом
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский подтвердил разговор с президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран ЕС после саммита РФ-США, а также запланированный на понедельник, 18 августа, визит в Штаты для встречи с американским лидером. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом распространило информацию о разговоре Трампа с лидерами стран НАТО после продолжительного звонка с Владимиром Зеленским. При этом портал Axios сообщил со ссылкой на источник, что разговор между Трампом, Зеленским и лидерами стран НАТО после саммита РФ-США был "непростым". Как позже сообщил портал, Зеленский планирует поехать в Вашингтон на встречу с Трампом уже в понедельник. "Длительный, содержательный разговор с президентом Трампом сначала один на один, а затем также при участии европейских лидеров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского. Как заявил Зеленский, разговор продлился более полутора часов, из них около часа - наедине с Трампом. Зеленский заявил о готовности "максимально продуктивно" работать ради достижения мира и объявил о своем готовящемся визите в США для личной встречи с американским президентом, где намерен обсудить детали о возможном завершении конфликта. Встреча намечена на понедельник, 18 августа. Зеленский также заявил, что поддерживает предложенную Трампом трехстороннюю встречу в формате "Украина-США-Россия". При этом Зеленский настаивает на необходимости участия представителей ЕС в переговорном процессе. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
