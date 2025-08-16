https://ria.ru/20250816/zelenskiy-2035745956.html

Эксперт оценил возможность ухода Зеленского с поста главы Украины

Эксперт оценил возможность ухода Зеленского с поста главы Украины - РИА Новости, 16.08.2025

Эксперт оценил возможность ухода Зеленского с поста главы Украины

16.08.2025

БОГОТА, 16 авг - РИА Новости. Новый руководитель Украины мог бы принять неприемлемые для Владимира Зеленского условия мира с Россией, его уход с поста после саммита США и РФ на Аляске имеет смысл для всех сторон и будет неудивительным, заявил РИА Новости эксперт по международной политике колумбийского Университета Экстернадо Давид Маурисио Кастрильон Керриган. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Неудивительно, если в результате этих встреч Зеленский уйдет с поста, чтобы другая фигура возглавила Украину и с новым имиджем смогла принять условия, которые сегодня были бы для него неприемлемыми. Это могло бы иметь политический смысл для всех сторон и позволить под давлением США Украине принять согласованное решение, стабилизирующее ситуацию", - сказал Кастрильон. Как пояснил собеседник агентства, Украина сталкивается с трудной реальностью: она проигрывает войну в условиях сокращения международной поддержки. Для Владимира Зеленского "принять изменение курса будет сложно, поскольку его лидерство строилось на цели выиграть конфликт". Тем не менее, поражение в конфликте, по словам Кастрильона, "может обойтись дороже, чем согласие на переговоры с учетом реалий на земле". "Встреча показывает европейцам две вещи: что США серьезно относятся к достижению мира на Украине и что они ищут прагматические решения вместо идеологических подходов, которые доминировали при (предыдущем президенте США Джо) Байдене, более свойственных холодной войне, чем современности. Это должно стать сигналом для Европы объективно воспринимать реальность", - указал эксперт.

