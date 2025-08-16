Рейтинг@Mail.ru
Захарова оценила состояние западных СМИ от красной дорожки для Путина в США - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:02 16.08.2025 (обновлено: 00:10 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/zakharova-2035665893.html
Захарова оценила состояние западных СМИ от красной дорожки для Путина в США
Захарова оценила состояние западных СМИ от красной дорожки для Путина в США - РИА Новости, 16.08.2025
Захарова оценила состояние западных СМИ от красной дорожки для Путина в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "помешательством, переходящим в полное безумие" состояние западных СМИ, увидевших красную дорожку... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T00:02:00+03:00
2025-08-16T00:10:00+03:00
сша
в мире
россия
аляска
мария захарова
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035638083_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_04bf07f373b17480c7feaffc6cc3c2e4.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "помешательством, переходящим в полное безумие" состояние западных СМИ, увидевших красную дорожку для президента России Владимира Путина в США, а до этого писавших об "изоляции России"."Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске.Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250815/belousov-2035665449.html
https://ria.ru/20250815/ssha-2035664759.html
сша
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035638083_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_44bbe92af187b064e008ef6e6e789391.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, россия, аляска, мария захарова, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
США, В мире, Россия, Аляска, Мария Захарова, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Захарова оценила состояние западных СМИ от красной дорожки для Путина в США

Захарова: западные СМИ были в помешательстве, увидев красную дорожку для Путина

© РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребители пятого поколения F-22 на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где пройдет церемония встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Истребители пятого поколения F-22 на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где пройдет церемония встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "помешательством, переходящим в полное безумие" состояние западных СМИ, увидевших красную дорожку для президента России Владимира Путина в США, а до этого писавших об "изоляции России".
"Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Белоусов примет участие в переговорах Путина и Трампа в расширенном составе
Вчера, 23:59
Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске.
Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Трамп выглядел расслабленным во время приветствия Путина, считает аналитик
Вчера, 23:56
 
СШАВ миреРоссияАляскаМария ЗахароваВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала