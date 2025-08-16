https://ria.ru/20250816/zakharova-2035665893.html

Захарова оценила состояние западных СМИ от красной дорожки для Путина в США

Захарова оценила состояние западных СМИ от красной дорожки для Путина в США - РИА Новости, 16.08.2025

Захарова оценила состояние западных СМИ от красной дорожки для Путина в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "помешательством, переходящим в полное безумие" состояние западных СМИ, увидевших красную дорожку... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T00:02:00+03:00

2025-08-16T00:02:00+03:00

2025-08-16T00:10:00+03:00

сша

в мире

россия

аляска

мария захарова

владимир путин

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035638083_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_04bf07f373b17480c7feaffc6cc3c2e4.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "помешательством, переходящим в полное безумие" состояние западных СМИ, увидевших красную дорожку для президента России Владимира Путина в США, а до этого писавших об "изоляции России"."Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске.Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250815/belousov-2035665449.html

https://ria.ru/20250815/ssha-2035664759.html

сша

россия

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, россия, аляска, мария захарова, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске