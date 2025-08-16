https://ria.ru/20250816/zaharova-2035805257.html

Захарова пошутила о встрече "коалиции желающих"

Захарова пошутила о встрече "коалиции желающих" - РИА Новости, 16.08.2025

Захарова пошутила о встрече "коалиции желающих"

Европейским лидерам, планирующим провести в воскресенье онлайн-заседание "коалиции желающих", стоит не забыть салфетки и ложечки для сахара, пошутила... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T17:24:00+03:00

2025-08-16T17:24:00+03:00

2025-08-16T23:32:00+03:00

в мире

франция

германия

великобритания

эммануэль макрон

фридрих мерц

мария захарова

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Европейским лидерам, планирующим провести в воскресенье онлайн-заседание "коалиции желающих", стоит не забыть салфетки и ложечки для сахара, пошутила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьером Британии Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем проведут в воскресенье по видеосвязи очередное заседание "коалиции желающих". "Салфетки и ложечки для сахара не забыли бы", — написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя новость о встрече. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем — что-то похожее на ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. Позднее Елисейский дворец заявил, что белым предметом была бумажная салфетка.

https://ria.ru/20250816/evrokomissiya-2035801694.html

франция

германия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, германия, великобритания, эммануэль макрон, фридрих мерц, мария захарова, евросоюз