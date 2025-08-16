https://ria.ru/20250816/zaharova-2035805257.html
Захарова пошутила о встрече "коалиции желающих"
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Европейским лидерам, планирующим провести в воскресенье онлайн-заседание "коалиции желающих", стоит не забыть салфетки и ложечки для сахара, пошутила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьером Британии Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем проведут в воскресенье по видеосвязи очередное заседание "коалиции желающих". "Салфетки и ложечки для сахара не забыли бы", — написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя новость о встрече. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем — что-то похожее на ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. Позднее Елисейский дворец заявил, что белым предметом была бумажная салфетка.
