Рейтинг@Mail.ru
Захарова пошутила о встрече "коалиции желающих" - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 16.08.2025 (обновлено: 23:32 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/zaharova-2035805257.html
Захарова пошутила о встрече "коалиции желающих"
Захарова пошутила о встрече "коалиции желающих" - РИА Новости, 16.08.2025
Захарова пошутила о встрече "коалиции желающих"
Европейским лидерам, планирующим провести в воскресенье онлайн-заседание "коалиции желающих", стоит не забыть салфетки и ложечки для сахара, пошутила... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T17:24:00+03:00
2025-08-16T23:32:00+03:00
в мире
франция
германия
великобритания
эммануэль макрон
фридрих мерц
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Европейским лидерам, планирующим провести в воскресенье онлайн-заседание "коалиции желающих", стоит не забыть салфетки и ложечки для сахара, пошутила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьером Британии Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем проведут в воскресенье по видеосвязи очередное заседание "коалиции желающих". "Салфетки и ложечки для сахара не забыли бы", — написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя новость о встрече. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем — что-то похожее на ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. Позднее Елисейский дворец заявил, что белым предметом была бумажная салфетка.
https://ria.ru/20250816/evrokomissiya-2035801694.html
франция
германия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, германия, великобритания, эммануэль макрон, фридрих мерц, мария захарова, евросоюз
В мире, Франция, Германия, Великобритания, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Мария Захарова, Евросоюз
Захарова пошутила о встрече "коалиции желающих"

Захарова посоветовала лидерам Евросоюза не забыть салфетки и ложечки для сахара

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Европейским лидерам, планирующим провести в воскресенье онлайн-заседание "коалиции желающих", стоит не забыть салфетки и ложечки для сахара, пошутила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьером Британии Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем проведут в воскресенье по видеосвязи очередное заседание "коалиции желающих".
"Салфетки и ложечки для сахара не забыли бы", — написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя новость о встрече.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем — что-то похожее на ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. Позднее Елисейский дворец заявил, что белым предметом была бумажная салфетка.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Источник: глава Еврокомиссии примет участие в заседании "коалиции желающих"
Вчера, 17:01
 
В миреФранцияГерманияВеликобританияЭммануэль МакронФридрих МерцМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала