В Новосибирской области задержали двух подростков за попытку теракта

В Новосибирской области задержали двух подростков за попытку теракта

2025-08-16T08:26:00+03:00

БАРНАУЛ, 16 авг - РИА Новости. Двое подростков задержаны за попытку теракта на железной дороге в Новосибирской области, ранее они подожгли вышку сотовой связи, сообщают в транспортной полиции Сибири. "По горячим следам установили личности и задержали подозреваемых в попытке вывести из строя железнодорожное оборудование на участке Западно-Сибирской железной дороги в Каргатском районе… Правоохранители установили, что 15-летний и 14-летний школьники откликнулись на предложение неизвестного совершить поджог на железной дороге и вывести из строя релейные шкафы", - говорится в сообщении. Отмечается, что подростки выполняли инструкцию заказчика: они приобрели горючее вещество, экипировку и попытались поджечь устройства сигнализации на перегоне Каргат - Убинское. "Противоправные действия задержанных не повлияли на движение поездов. Вместо обещанного вознаграждения в сумме 20 тысяч рублей куратор перестал выходить на связь с подростками. Кроме того, правоохранители установили, что задержанные причастны к поджогу вышки одного из операторов сотовой связи в Каргатском районе, совершенному несколькими днями ранее", - отмечают в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 205 УК РФ (Покушение на теракт). По решению суда оба школьника находятся под домашним арестом.

