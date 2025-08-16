Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области задержали двух подростков за попытку теракта - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/zaderzhanie-2035741118.html
В Новосибирской области задержали двух подростков за попытку теракта
В Новосибирской области задержали двух подростков за попытку теракта - РИА Новости, 16.08.2025
В Новосибирской области задержали двух подростков за попытку теракта
Двое подростков задержаны за попытку теракта на железной дороге в Новосибирской области, ранее они подожгли вышку сотовой связи, сообщают в транспортной полиции РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T08:26:00+03:00
2025-08-16T08:26:00+03:00
происшествия
каргатский район
новосибирская область
каргат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
БАРНАУЛ, 16 авг - РИА Новости. Двое подростков задержаны за попытку теракта на железной дороге в Новосибирской области, ранее они подожгли вышку сотовой связи, сообщают в транспортной полиции Сибири. "По горячим следам установили личности и задержали подозреваемых в попытке вывести из строя железнодорожное оборудование на участке Западно-Сибирской железной дороги в Каргатском районе… Правоохранители установили, что 15-летний и 14-летний школьники откликнулись на предложение неизвестного совершить поджог на железной дороге и вывести из строя релейные шкафы", - говорится в сообщении. Отмечается, что подростки выполняли инструкцию заказчика: они приобрели горючее вещество, экипировку и попытались поджечь устройства сигнализации на перегоне Каргат - Убинское. "Противоправные действия задержанных не повлияли на движение поездов. Вместо обещанного вознаграждения в сумме 20 тысяч рублей куратор перестал выходить на связь с подростками. Кроме того, правоохранители установили, что задержанные причастны к поджогу вышки одного из операторов сотовой связи в Каргатском районе, совершенному несколькими днями ранее", - отмечают в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 205 УК РФ (Покушение на теракт). По решению суда оба школьника находятся под домашним арестом.
https://ria.ru/20250122/sk-1994929870.html
https://ria.ru/20250805/podrostki-2033437215.html
каргатский район
новосибирская область
каргат
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, каргатский район, новосибирская область, каргат
Происшествия, Каргатский район, Новосибирская область, Каргат
В Новосибирской области задержали двух подростков за попытку теракта

В Новосибирской области задержали двух школьников за поджог вышки сотовой связи

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 16 авг - РИА Новости. Двое подростков задержаны за попытку теракта на железной дороге в Новосибирской области, ранее они подожгли вышку сотовой связи, сообщают в транспортной полиции Сибири.
"По горячим следам установили личности и задержали подозреваемых в попытке вывести из строя железнодорожное оборудование на участке Западно-Сибирской железной дороги в Каргатском районе… Правоохранители установили, что 15-летний и 14-летний школьники откликнулись на предложение неизвестного совершить поджог на железной дороге и вывести из строя релейные шкафы", - говорится в сообщении.
Задержание подростков, подозреваемых в поджоге релейного шкафа в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
На Урале подростки подожгли релейный шкаф за вознаграждение
22 января, 10:10
Отмечается, что подростки выполняли инструкцию заказчика: они приобрели горючее вещество, экипировку и попытались поджечь устройства сигнализации на перегоне Каргат - Убинское.
"Противоправные действия задержанных не повлияли на движение поездов. Вместо обещанного вознаграждения в сумме 20 тысяч рублей куратор перестал выходить на связь с подростками. Кроме того, правоохранители установили, что задержанные причастны к поджогу вышки одного из операторов сотовой связи в Каргатском районе, совершенному несколькими днями ранее", - отмечают в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 205 УК РФ (Покушение на теракт). По решению суда оба школьника находятся под домашним арестом.
Место, где 17-летние подростки по указанию украинских спецслужб подожгли релейный шкаф - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В Тульской области двое подростков подожгли релейный шкаф по указанию Киева
5 августа, 12:12
 
ПроисшествияКаргатский районНовосибирская областьКаргат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала