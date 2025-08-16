https://ria.ru/20250816/vystuplenie-2035737020.html

Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов

16.08.2025

Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов

Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за выступление в Пхеньяне в честь Дня освобождения Кореи от японского колониализма, передает Центральное... РИА Новости, 16.08.2025

СЕУЛ, 16 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за выступление в Пхеньяне в честь Дня освобождения Кореи от японского колониализма, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). "Товарищ Ким Чен Ын выразил признательность российским деятелям искусства за концерт в Пхеньяне, который подарил еще больше радости ко Дню освобождения нашего государства и внес особенный вклад в укрепление расцветающей с каждым днем корейско-российской дружбы", - говорится в сообщении агентства. Ранее сообщалось, что в Пхеньяне состоялся торжественный концерт в честь 80-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства, в котором приняли участие артисты и творческие коллективы из России. "Концерт российских деятелей искусства в Пхеньяне, приуроченный к 80-летию освобождения Родины, послужил моментом, укрепляющим братские узы между народами двух стран - КНДР и РФ", - пишет ЦТАК.

