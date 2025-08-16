Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:10 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/vystuplenie-2035737020.html
Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов
Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов - РИА Новости, 16.08.2025
Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов
Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за выступление в Пхеньяне в честь Дня освобождения Кореи от японского колониализма, передает Центральное... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T07:10:00+03:00
2025-08-16T07:10:00+03:00
в мире
пхеньян
кндр (северная корея)
россия
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/110928/36/1109283647_0:33:2431:1400_1920x0_80_0_0_9897768188db46fb2e865ceaa1dbcb9b.jpg
СЕУЛ, 16 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за выступление в Пхеньяне в честь Дня освобождения Кореи от японского колониализма, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). "Товарищ Ким Чен Ын выразил признательность российским деятелям искусства за концерт в Пхеньяне, который подарил еще больше радости ко Дню освобождения нашего государства и внес особенный вклад в укрепление расцветающей с каждым днем корейско-российской дружбы", - говорится в сообщении агентства. Ранее сообщалось, что в Пхеньяне состоялся торжественный концерт в честь 80-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства, в котором приняли участие артисты и творческие коллективы из России. "Концерт российских деятелей искусства в Пхеньяне, приуроченный к 80-летию освобождения Родины, послужил моментом, укрепляющим братские узы между народами двух стран - КНДР и РФ", - пишет ЦТАК.
https://ria.ru/20250814/volodin-2035160000.html
пхеньян
кндр (северная корея)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/110928/36/1109283647_262:0:2171:1432_1920x0_80_0_0_204ee99d65cf98c38582f19e3d73911b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пхеньян, кндр (северная корея), россия, ким чен ын
В мире, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Россия, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов

ЦТАК: Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за выступление в Пхеньяне

© AP Photo / Wong Maye-E, FileЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Wong Maye-E, File
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 16 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за выступление в Пхеньяне в честь Дня освобождения Кореи от японского колониализма, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
"Товарищ Ким Чен Ын выразил признательность российским деятелям искусства за концерт в Пхеньяне, который подарил еще больше радости ко Дню освобождения нашего государства и внес особенный вклад в укрепление расцветающей с каждым днем корейско-российской дружбы", - говорится в сообщении агентства.
Ранее сообщалось, что в Пхеньяне состоялся торжественный концерт в честь 80-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства, в котором приняли участие артисты и творческие коллективы из России.
"Концерт российских деятелей искусства в Пхеньяне, приуроченный к 80-летию освобождения Родины, послужил моментом, укрепляющим братские узы между народами двух стран - КНДР и РФ", - пишет ЦТАК.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ во время встречи в Пхеньяне. 14 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Володин рассказал о развитии отношений России и КНДР
14 августа, 07:25
 
В миреПхеньянКНДР (Северная Корея)РоссияКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала