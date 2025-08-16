Рейтинг@Mail.ru
На Западе дали необычную оценку встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035798909.html
На Западе дали необычную оценку встрече Путина и Трампа
На Западе дали необычную оценку встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
На Западе дали необычную оценку встрече Путина и Трампа
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал одним из самых грандиозных политических событий последних лет и повлияет на дальнейший... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T16:42:00+03:00
2025-08-16T16:42:00+03:00
в мире
встреча путина и трампа на аляске
россия
владимир путин
дональд трамп
аляска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035686086_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_d0a83565c3c4caf002c5c6d4cd090e81.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал одним из самых грандиозных политических событий последних лет и повлияет на дальнейший ход истории, пишет L'Antidiplomatico."Российско-американский саммит, &lt;…&gt; пожалуй, стал один из самых впечатляющих и значимых за последние полвека. Определенно, самый важный с 2000 года. Встреча Путина и Трампа определит историю грядущих лет", — говорится в публикации.Автор статьи также обратил внимание на то, как американский лидер встретил своего российского коллегу по прибытии на Аляску с максимально возможными почестями. По его мнению, это сигнализирует о том, что Россию нельзя называть изгоем в международном сообществе.В субботу на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба президента заявили о готовности работать над завершением конфликта.
https://ria.ru/20250816/ukraina-2035780151.html
https://ria.ru/20250816/zelenskiy-2035769487.html
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035686086_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_c86bd51501303f49668939a0fd15ff5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, встреча путина и трампа на аляске, россия, владимир путин, дональд трамп, аляска
В мире, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Аляска
На Западе дали необычную оценку встрече Путина и Трампа

L'Antidiplomatico: встреча Путина и Трампа повлияет на ход истории

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал одним из самых грандиозных политических событий последних лет и повлияет на дальнейший ход истории, пишет L'Antidiplomatico.
"Российско-американский саммит, <…> пожалуй, стал один из самых впечатляющих и значимых за последние полвека. Определенно, самый важный с 2000 года. Встреча Путина и Трампа определит историю грядущих лет", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
На Западе выступили с предупреждением Украине после саммита на Аляске
Вчера, 14:02
Автор статьи также обратил внимание на то, как американский лидер встретил своего российского коллегу по прибытии на Аляску с максимально возможными почестями. По его мнению, это сигнализирует о том, что Россию нельзя называть изгоем в международном сообществе.
В субботу на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба президента заявили о готовности работать над завершением конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Турции сообщили Зеленскому плохие новости после встречи Путина и Трампа
Вчера, 12:34
 
В миреВстреча Путина и Трампа на АляскеРоссияВладимир ПутинДональд ТрампАляска
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала