На Западе дали необычную оценку встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал одним из самых грандиозных политических событий последних лет и повлияет на дальнейший ход истории, пишет L'Antidiplomatico."Российско-американский саммит, <…> пожалуй, стал один из самых впечатляющих и значимых за последние полвека. Определенно, самый важный с 2000 года. Встреча Путина и Трампа определит историю грядущих лет", — говорится в публикации.Автор статьи также обратил внимание на то, как американский лидер встретил своего российского коллегу по прибытии на Аляску с максимально возможными почестями. По его мнению, это сигнализирует о том, что Россию нельзя называть изгоем в международном сообществе.В субботу на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба президента заявили о готовности работать над завершением конфликта.
