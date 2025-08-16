https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035786009.html

СМИ назвали необычным приглашение Трампа Путину сесть к нему в лимузин

СМИ назвали необычным приглашение Трампа Путину сесть к нему в лимузин - РИА Новости, 16.08.2025

СМИ назвали необычным приглашение Трампа Путину сесть к нему в лимузин

Приглашение президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину присоединиться к нему в лимузине для поездки к месту их встречи без помощников... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T14:49:00+03:00

2025-08-16T14:49:00+03:00

2025-08-16T14:49:00+03:00

в мире

сша

россия

аляска

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035650448_0:11:3603:2038_1920x0_80_0_0_39427c9f3882a18f534e75d5b6268623.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Приглашение президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину присоединиться к нему в лимузине для поездки к месту их встречи без помощников было весьма необычным жестом, пишет американская газета New York Times. "Приглашение Трампа Путину присоединиться к нему в бронированном президентском лимузине и доехать до места встречи без помощников было весьма необычным жестом", - пишет издание. Газета также обращает внимание на то, что фотографии со встречи на Аляске стали выдающимися в истории американо-российских саммитов. Согласно информации издания, весь остальной мир наблюдал за тем, найдет ли Трамп общий язык с Путиным. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Трамп пригласил российского лидера Владимира Путина прокатиться вместе в бронированном Cadillac One, известном как "The Beast", после фотосессии перед переговорами. Газета New York Times писала, что Путин и Трамп находились в лимузине без переводчиков, российский президент свободно владеет английским и может вести беседу самостоятельно. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250816/tramp-2035764554.html

https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035771692.html

сша

россия

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, аляска, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске