СМИ назвали необычным приглашение Трампа Путину сесть к нему в лимузин

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Приглашение президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину присоединиться к нему в лимузине для поездки к месту их встречи без помощников было весьма необычным жестом, пишет американская газета New York Times. "Приглашение Трампа Путину присоединиться к нему в бронированном президентском лимузине и доехать до места встречи без помощников было весьма необычным жестом", - пишет издание. Газета также обращает внимание на то, что фотографии со встречи на Аляске стали выдающимися в истории американо-российских саммитов. Согласно информации издания, весь остальной мир наблюдал за тем, найдет ли Трамп общий язык с Путиным. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Трамп пригласил российского лидера Владимира Путина прокатиться вместе в бронированном Cadillac One, известном как "The Beast", после фотосессии перед переговорами. Газета New York Times писала, что Путин и Трамп находились в лимузине без переводчиков, российский президент свободно владеет английским и может вести беседу самостоятельно. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
