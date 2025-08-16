Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали необычным приглашение Трампа Путину сесть к нему в лимузин
14:49 16.08.2025
СМИ назвали необычным приглашение Трампа Путину сесть к нему в лимузин
в мире
сша
россия
аляска
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Приглашение президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину присоединиться к нему в лимузине для поездки к месту их встречи без помощников было весьма необычным жестом, пишет американская газета New York Times. "Приглашение Трампа Путину присоединиться к нему в бронированном президентском лимузине и доехать до места встречи без помощников было весьма необычным жестом", - пишет издание. Газета также обращает внимание на то, что фотографии со встречи на Аляске стали выдающимися в истории американо-российских саммитов. Согласно информации издания, весь остальной мир наблюдал за тем, найдет ли Трамп общий язык с Путиным. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Трамп пригласил российского лидера Владимира Путина прокатиться вместе в бронированном Cadillac One, известном как "The Beast", после фотосессии перед переговорами. Газета New York Times писала, что Путин и Трамп находились в лимузине без переводчиков, российский президент свободно владеет английским и может вести беседу самостоятельно. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
в мире, сша, россия, аляска, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Россия, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Приглашение президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину присоединиться к нему в лимузине для поездки к месту их встречи без помощников было весьма необычным жестом, пишет американская газета New York Times.
"Приглашение Трампа Путину присоединиться к нему в бронированном президентском лимузине и доехать до места встречи без помощников было весьма необычным жестом", - пишет издание.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп назвал лучший способ закончить конфликт на Украине
11:54
Газета также обращает внимание на то, что фотографии со встречи на Аляске стали выдающимися в истории американо-российских саммитов.
Согласно информации издания, весь остальной мир наблюдал за тем, найдет ли Трамп общий язык с Путиным.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Трамп пригласил российского лидера Владимира Путина прокатиться вместе в бронированном Cadillac One, известном как "The Beast", после фотосессии перед переговорами. Газета New York Times писала, что Путин и Трамп находились в лимузине без переводчиков, российский президент свободно владеет английским и может вести беседу самостоятельно.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Лидеры ЕС выпустили совместное заявление после встречи Путина и Трампа
12:56
 
В миреСШАРоссияАляскаДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
