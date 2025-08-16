https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035775691.html
Вице-премьер Италии приветствовал итоги встречи Путина и Трампа
РИМ, 16 авг - РИА Новости. Вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини приветствовал итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, назвав хорошей новостью каждый шаг к миру. "Каждый шаг к миру, как сделанный накануне, - это хорошая новость. Как и просил папа (Римский) Лев, вместо оружия должна заговорить дипломатия, и никто не должен ей препятствовать", - написал в соцсети Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская) Сальвини, также возглавляющий партию "Лига". Ранее на Аляске состоялись переговоры президента Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.* запрещена в РФ как экстремистская
