Вице-премьер Италии приветствовал итоги встречи Путина и Трампа

Вице-премьер Италии приветствовал итоги встречи Путина и Трампа

Вице-премьер Италии приветствовал итоги встречи Путина и Трампа

Вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини приветствовал итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T13:22:00+03:00

2025-08-16T13:22:00+03:00

2025-08-16T13:23:00+03:00

РИМ, 16 авг - РИА Новости. Вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини приветствовал итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, назвав хорошей новостью каждый шаг к миру. "Каждый шаг к миру, как сделанный накануне, - это хорошая новость. Как и просил папа (Римский) Лев, вместо оружия должна заговорить дипломатия, и никто не должен ей препятствовать", - написал в соцсети Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская) Сальвини, также возглавляющий партию "Лига". Ранее на Аляске состоялись переговоры президента Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.* запрещена в РФ как экстремистская

2025

