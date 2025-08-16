Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Италии приветствовал итоги встречи Путина и Трампа
13:22 16.08.2025 (обновлено: 13:23 16.08.2025)
Вице-премьер Италии приветствовал итоги встречи Путина и Трампа
в мире, россия, сша, аляска, маттео сальвини, владимир путин, дональд трамп, италия
В мире, Россия, США, Аляска, Маттео Сальвини, Владимир Путин, Дональд Трамп, Италия, Встреча Путина и Трампа на Аляске
РИМ, 16 авг - РИА Новости. Вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини приветствовал итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, назвав хорошей новостью каждый шаг к миру.
"Каждый шаг к миру, как сделанный накануне, - это хорошая новость. Как и просил папа (Римский) Лев, вместо оружия должна заговорить дипломатия, и никто не должен ей препятствовать", - написал в соцсети Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская) Сальвини, также возглавляющий партию "Лига".
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
* запрещена в РФ как экстремистская
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Путин и Трамп запустили жизненно важный процесс, заявил премьер Словакии
12:57
 
